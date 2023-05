Wagnerovci ztratili za pár měsíců desítky tisíc mužů, říká politolog. Naznačil, kam se válka dál bude ubírat

Lidovky.cz: Jaký význam má pro ruskou armádu získání kontroly nad Bachmutem?

Řekl bych, že jeho význam je menší, než bychom si mohli myslet. Samozřejmě, před válkou to bylo 70tisícové město. Pro Rusy bylo daleko důležitější dostat se někam k Slavjansku a Kramatorsku, což jsou města strategicky daleko významnější, vzdálená několik desítek kilometrů od Bachmutu. Pokud by je obsadili, mohli by prohlásit, že kontrolují většinu Doněcké oblasti. Vzhledem k ruským ztrátám se jim to ale pravděpodobně nepodaří do konce léta. Ruské ztráty v Bachmutu byly obrovské a je otázka, zda se spíš nevyčerpali s ohledem na nadcházející ukrajinskou ofenzivu.

Pro Ukrajince bylo výhodné držet Bachmut v lednu nebo do poloviny února. Je sporné, jestli jejich snahy držet křídla fronty, aby do města pořád mohly proudit zásoby, nespolykaly příliš mnoho sil, které logicky budou chybět v ofenzivě.