Lipavský: Nechceme, aby nám vládla Moskva. Ruský imperialismus musí pryč

Svoboda a suverenita Ukrajiny je podle Lipavského úzce spojena se svobodou Česka.

„Jen poslouchejte, co každý den v televizi vysílá ruská propaganda, (moderátor Dmitrij) Kiseljov a další! Mluví o útocích na západní města, o vyslání raket na Washington. Je to vtip, nebo to myslí vážně?“ uvedl Lipavský a poznamenal, že ruská propaganda léta podobně hovořila o Ukrajině. „A teď vidíme, jak každý den padají bomby na ukrajinská města,“ dodal v rozhovoru.

Ukrajina, která se ruské vojenské agresi brání už 14 měsíců, se podle něj nikdy nevzdá a zvítězí. „Ale kdyby padla, kdo by byl dalším cílem? Podívejte se na mapu. Takže posílám jasný vzkaz: nemáme zájem, aby nám vládla Moskva,“ prohlásil šéf české diplomacie.

V rozhovoru vysvětloval zákaz vstupu ruských turistů na území Česka, který vláda zavedla loni v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. „Nelze shodit bomby na Ukrajinu a potom jet na dovolenou. Takové chování je pro Česko nepřijatelné,“ uvedl Lipavský.

Jan Lipavský @JanLipavsky Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál. oblíbit odpovědět

Přitom poznamenal, že ČR má program pomoci ruské opozici a je bezpečným útočištěm pro nezávislé novináře, akademiky a další členy ruské společnosti. „Ale bohužel ne celá ruská společnost (vystupuje proti válce). A z bezpečnostních důvodů musíme rozlišovat,“ dodal.

„Neobviňuji ruské občany jednotlivě. Viním ruský imperialismus, který je třeba vymýtit, protože ohrožuje bezpečnost mé země a naše životy. A mimochodem jsem si nevšiml, že by občané Francie, Německa nebo USA utíkali do Ruska. Ale vím, že děti ruských propagandistů a činitelů žijí v Evropě,“ poznamenal Lipavský. O osudu Ruska ale podle něj musí rozhodnout samotní Rusové.

Na dotaz, zda má česká ekonomika kvůli podpoře Ukrajiny velké ztráty, poznamenal, že by to takto neřekl.

„Celá Evropa zažívá určité ekonomické potíže. Koneckonců (ruský prezident Vladimir) Putin se nás pokusil vydírat a použil plyn jako zbraň. Jeho pokusy selhaly,“ prohlásil Lipavský, podle něhož šéf Kremlu docílil toho, že Rusko zůstane v budoucnu bez příjmů, jelikož už není považováno za spolehlivého dodavatele energií. „Zničil pověst Ruska na desítky let,“ míní český diplomat.