Japonci sází na raketový deštník. Hrozbu ze strany KLDR i Číny mají zmírnit nákupy za miliardy

V Korejském průlivu to v pondělí vřelo. Poté, co Severní Korea oznámila, že se chystá do vesmíru vyslat satelit, Tokio uvedlo do pohotovosti svou protileteckou obranu. Podle něj je totiž hlavním cílem Pchjongjangu test balistické rakety. „Zneškodníme balistické či jakékoli jiné střely, které se ocitnou v našem vzdušném prostoru,“ oznámilo japonské ministerstvo obrany.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma