Vyšetřování srážky v Tokiu: piloti před přistáním další stroj na ranveji neviděli

„Japan Airlines se účastní vyšetřování, jehož cílem je zjistit, kdo je za smrtelnou nehodu zodpovědný,“ uvedl viceprezident aerolinek Tadajuki Cutsumi. Dosavadní zjištění společnosti podle něho naznačují, že manévr, kterým se letadlo přiblížilo k ranveji a přistálo na ní, byl „normální“. „Když přistávali, došlo k nárazu,“ dodal Cutsumi.

Šéf Japan Airlines Norijuki Aoki podle stanice CNN uvedl, že v této fázi vyšetřování není jasné, zda let dostal povolení k přistání nebo zda komunikoval s řízením letového provozu. „V tuto chvíli nemohu říci, zda měli piloti povolení k přistání nebo zda komunikovali s věží, protože to je zásadní faktor příčiny nehody a my se to snažíme potvrdit,“ řekl.

Některá zahraniční média dříve informovala, že piloti před přistáním dostali z kontrolní věže povolení k přistání a potvrdili ho.

Požár zasáhl let 516 z ostrova Hokkaidó. Přeživší uvedli, že po přistání ucítili náraz do letadla a vnitřní prostory zaplnil kouř. Všech 367 cestujících a dvanáct členů posádky se povedlo zachránit, letadlo opustili po spuštěné evakuační skluzavce. Nejméně 17 lidí utrpělo zranění, čtyři skončili v nemocnici, nikdo ale není v ohrožení života.

Podle expertů se pasažéři dopravního letounu evakuovali podle instrukcí – bez příručních zavazadel. Odborníci na bezpečnost letectví v posledních letech opakovaně varují, že zpoždění kvůli vyzvednutí příručních zavazadel představuje riziko a během evakuace ohrožuje životy.

„Palubní personál odvedl vynikající práci. Byl to zázrak, že se všichni cestující dostali ven,“ řekl agentuře Reuters Paul Hayes, ředitel pro leteckou bezpečnost ve společnosti Ascend by Cirium. Úředník japonského ministerstva dopravy na setkání s médii uvedl, že evakuační postupy letecké společnosti byly provedeny řádně.

Agentura Reuters bez dalších podrobností uvedla, že při evakuace nefungoval systém hlášení. Podle japonského portálu Traicy personál na situaci ihned zareagoval a cestující navigoval k evakuačním východům pomocí megafonů.

Hasičům hašení požáru letounu Airbus A350 zabralo více než šest hodin. Agentura AP píše, že je to první případ, kdy byl stroj tohoto typu vážně poškozen. Francouzská firma Airbus letadlo japonským aeroliniím dodala koncem roku 2021.

Po srážce začal hořet i stroj pobřežní stráže, který se chystal dopravit do prefektury Niigata vodu a jídlo pro lidi postižené ničivým pondělním zemětřesením. Pilotovi se z hořícího stroje podařilo uniknout, je však zraněný. Pět dalších členů posádky při nehodě přišlo o život.

Všechny čtyři ranveje na letišti Haneda, které patří k nejvytíženějším v Japonsku, byly na několik hodin uzavřeny. Večer SEČ trojice ranvejí obnovila provoz a uzavřena zůstává pouze ta, kde došlo k havárii.

„Příčina nehody není známá a vyšetřování, které vede úřad pro bezpečnost v dopravě, policie a další státní orgány, bude pokračovat,“ uvedl ministr dopravy Tecuo Saitó. Tokijská policie oznámila, že případ vyšetřuje kvůli podezření ze zanedbání služebních povinností vedoucí ke zranění a smrti.

„Vyjadřujeme upřímnou soustrast blízkým členů japonské pobřežní stráže, kteří zemřeli. Nyní se zabýváme tím, jak k situaci došlo a budeme plně spolupracovat při policejním vyšetřování,“ uvedla Japan Airlines.