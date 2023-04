Japonsko zahájilo přípravy na úder proti KLDR. Chce sestřelit její družici

V prohlášení vydaném japonským ministerstvem obrany Hamada nevyloučil sestřelení rakety, pokud by měla vypustit satelit, který by Severokorejcům pomáhal špiclovat japonské ostrovy. Armáda má být v pohotovosti i pro případ, že by trosky rakety dopadly na japonské území.

„Japonská armáda nasadí pozemní střely PAC-3 a torpédoborce vybavené systémem Aegis nesoucí námořní střely Standard Missile-3,“ uvádí se v prohlášení.

Hamadovo oznámení následuje po zprávě ze Severní Koreje, že Pchjongjang provádí poslední přípravy na vypuštění své první vojenské špionážní družice.

Severokorejská státní agentura KCNA v týdnu oznámila, že vůdce země Kim Čong-un nařídil, aby se podnikly všechny nezbytné přípravy.

Kim se tak vyjádřil během návštěvy Národního úřadu pro rozvoj letectví a kosmonautiky. KLDR už koncem loňského roku informovala, že provedla „důležitý test závěrečné fáze“ vývoje špionážní družice. Již dříve uvedla, že družice by mohla být hotová už v dubnu letošního roku.