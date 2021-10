Šéfové států EU se nakonec shodli, jak se vyrovnat se zdražováním energií

Boj proti váhavosti kolem očkování na covid-19 Evropská unie musí v souvislosti s pandemií covidu-19 zůstat ostražitá a vystupňovat úsilí ve snaze rozptýlit odpor vůči vakcínám, shodli se prezidenti a předsedové vlád členských zemí. Zároveň vyzvali ke krokům, které by umožnily unijním státům urychlit darování vakcín do chudších zemí . "Očkovací kampaně napříč Evropou přinesly významný pokrok v boji proti covidu-19. Nicméně je nutné, abychom zůstali ostražití ohledně vzestupu a šíření možných nových mutací," píše se v závěrech přijatých na jednání Evropské rady. "Ve snaze dál navýšit míry proočkovanosti po celé unii by měly být zesíleny snahy o překonání váhavosti vůči vakcínám, například bojem proti dezinformacím," pokračuje schválený text. Závěry naopak nepřináší žádná doporučení ohledně případných karanténních opatření při nepříznivém vývoji epidemické situace, jaký aktuálně zažívá řada zemí EU. Týká se to i ČR, které hlásí nejvíce hospitalizovaných pacientů s covidem-19 od konce května. Na Slovensku, v Rumunsku, v Bulharsku a v pobaltských zemích je situace ještě horší, přičemž Lotyšsko hlásí nejvyšší denní přírůstky nákaz od začátku pandemie. V EU je podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) plně naočkovaných 63,4 procenta obyvatel, ovšem mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou v některých případech dramatické rozdíly.