USA v potížích. Jemenští povstalci si troufají i na jejich vojenské lodě

Agentura AP incident označuje za významnou eskalaci v útocích na plavidla v blízkovýchodních vodách v souvislosti s téměř dva měsíce trvající válkou mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

„Jsme si vědomi zpráv o útocích na USS Carney a komerční plavidla v Rudém moři a budeme poskytovat informace, jakmile budou k dispozici,“ uvedl Pentagon.

Americké ministerstvo obrany neupřesnilo, odkud byl útok veden. Nejmenovaný americký činitel ale AP řekl, že útok trval více než pět hodin a byl veden z jemenského Saná. Podle dalšího amerického zdroje torpédoborec nejméně jeden z útočných dronů sestřelil.

Jemenští povstalci Húsíové uvedli, že zaútočili na izraelská plavidla Unity Explorer a Number Nine. To ale zpochybnil mluvčí izraelské armády Daniel Hagari, podle něhož plavidla nemají žádné vazby na Izrael. „Dnes byly vypáleny rakety na dvě obchodní lodě, které nejsou spojené se státem Izrael,“ řekl. „Zopakuji to, aby to bylo jasné: bez jakékoli spojitosti se státem Izrael,“ dodal. Jedna loď byla podle něj značně poškozena a zřejmě jí hrozí potopení a druhá byla poškozena lehce. Z útoku mluvčí obvinil Írán, který šíitské povstalce podporuje.

Nákladní loď Unity Explorer plující pod bahamskou vlajkou spravuje společnost Dao Shipping se sídlem v Londýně. Doplout do Singapuru měla loď 15. prosince, píše agentura Reuters.

Kontejnerová loď Number Nine pluje pod panamskou vlajkou a spravuje ji britská pobočka společnosti společnost Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM). Agentuře Reuters BSM sdělila, že loď stále pluje směrem k Suezu, nedošlo ke znečištění a nebyli zraněni členové její posádky. Střela loď zasáhla, když proplouvala úžinou Báb al-Mandab.

Povstalci, kteří v Jemenu od roku 2015 válčí proti koalici vedené Saúdskou Arábií, se stali významnou vojenskou silou v regionu, mají desetitisíce bojovníků a velký arzenál raket a útočných dronů, napsala agentura Reuters.