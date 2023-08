Poznámka o pekle šéfa wagnerovců vystihuje takřka dokonale. Nesnažil se dělat ze sebe to, co není, netajil se svou brutalitou a proruským imperiálním šovinismem, přitom se alespoň někdy snažil o jisté zachovávání pravidel fér hry, dá-li se to tak nazvat.

Nic to ovšem nemění na tom, že kdyby někdy vznikla pomyslná lavice obžalovaných za ruské zločiny proti míru, světu a lidskosti, měl by tam své místo.