Svěcenou vodou postříkala i kočárek aneb Jak vypadají peripetie s ruskou babičkou

S mou paní jsme se brali v Moskvě, v mrakodrapu, do nějž se letos v létě dvakrát trefil ukrajinský dron. Byla to romantika. Máme dokonce nádhernou fotku na pozadí věžáků jako vystřiženou z plakátu hollywoodského filmu. To se však nepočítá. Alespoň ne v Česku.

Zvláštní matrice v Brně, která má na starosti životní záležitosti Čechů žijících v zahraničí, nestačil ruský oddací list při podání žádosti o české občanství pro drobka. Musel jsem si extra zažádat o český oddací list. Jinak by asi Alex definitivně zůstal jen Rusem.