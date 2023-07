Jak se rodí v Moskvě. Vybrat jméno pro dítě je fuška, nesmí znít moc židovsky ani arménsky

Nikdy by mě nenapadlo, že vybírání jména pro miminko bude taková fuška. Ani nevím proč, ale představoval jsem si to tak, že si s paní manželkou uděláme bílou kávu, sedneme si, budeme listovat v kalendářích, vzpomínat příbuzné a do hodinky máme hotovo.

Kafe jsme si udělali, ale místo klidného nedělního odpoledne z toho byla několikadenní diplomatická bitva hodná zasedání Rady bezpečnosti OSN řízlá zběsilými tanci okolo tabule. Když to nešlo na pohodičku, museli jsme si vypracovat speciální metodologii.