Johnson se omluvil za párty v sídle vlády. Přineste si vlastní chlast, stálo na pozvánce

Britský premiér Boris Johnson je opět v úzkých. Tentokrát se jedná o zahradní párty, která proběhla v květnu 2020 a ministerský předseda se jí měl osobně zúčastnit. Bylo to sice týden poté, co byla v zemi rozvolněna některá pravidla plného lockdownu, stále však platily restrikce na setkávání osob z rozdílných domácností.

„Rád bych se omluvil,“ prohlásil ve středu Johnson během tradičních středečních interpelací, známých jako otázky na ministerského předsedu. „Vím, že miliony lidí v minulých 18 měsících podstoupily neobyčejné oběti. Znám vztek, který cítí proti mně i vládě, kterou vedu, když se domnívají, že se v čísle 10 (sídlo premiéra – pozn. red.) nedodržují pravidla.“

S velkým napětím je nyní očekávaná zpráva vládní úřednice Sue Grayové, jež byla pověřena vyšetřením celé kauzy. Ministerský předseda slíbil, že na její závěry „zareaguje, jak bude vhodné“, což bylo některými komentátory interpretováno jako příslib rezignace v případě, že Grayová shledá premiéra „vinným“ z porušení platných restrikcí. Zpráva by měla vyjít koncem příštího týdne.

Premiér byl podle vlastních slov na večírku de facto na skok.

„Šel jsem do zahrady 20. května po šesté hodině, abych poděkoval skupinám zaměstnanců, načež jsem se po 25 minutách vrátil do své kanceláře a pokračoval v práci,“ popisoval Johnson. Sešlost na zahradě tehdy údajně považoval za pracovní akci, připustil však, že lituje, že svým zaměstnancům nenařídil, „aby šli zpátky dovnitř“.

‚Přineste si vlastní chlast‘

Kamenem úrazu by pro Johnsona mohla být pozvánka na dotyčnou akci, jež unikla do médií. Zaměstnancům sídla vlády jí poslal Johnsonův osobní tajemník Martin Reynolds a celkem jasně z ní plyne, že se jednalo o akci, kde se má konzumovat alkohol.

„Přineste si vlastní chlast,“ píše se na konci Reynoldsova mailu. Což se pod anglickou zkratkou BYOB následně stalo přezdívkou celé kauzy, jež koluje po sociálních médiích.

Podle spekulací britských médií by se právě Reynolds mohl stát obětním beránkem celé kauzy. Seniorní vládní úředník totiž opakovaně vyjádřil svou touhu vrátit se na ministerstvo zahraničí, kde s Johnsonem začínal v roce 2019. Tam by se mohl nyní celkem nenásilně uklidit.

Černějším scénářem by byla rezignace samotného premiéra, k níž by ho mohl dotlačit nedostatek podpory vlastní strany. Zatím se nezdá, že by situace byla už v této poslední fázi, některé pro Johnsona nepříjemné náznaky se však již objevily. Lavice konzervativních poslanců byly ve středu dostatečně prázdné na to, aby přední pravicový deník The Daily Telegraph umístil na titulní stranu palcový titulek „Johnson ztrácí podporu konzervativců“.

Zrada nástupce?

Ministr financí Rishi Sunak, o němž se spekuluje jako o možném nástupci Johnsona v křesle premiéra, ve středu zase nápadně chyběl při otázkách na ministerského předsedu, kde se na podporu svého šéfa zpravidla shromažďuje celá vláda.

Sunaka již v minulosti někteří novináři obviňovali z toho, že se premiérovi nenápadně snaží podrazit nohy. Již před Vánoci se totiž objevila fotografie, na níž Johnson se svou snoubenkou Carrie Symmondsovou sedí na terase čísla 10 Downing Street, zatímco okolo popíjejí vládní zaměstnanci. Setkání se odehrálo pět dní před inkriminovaným „BYOB“ večírkem a novináři je všeobecně považováno za jeho předehru.

Vzhledem k tomu, že usvědčující fotografie byla pořízena ze sousední budovy, kde je sídlo ministerstva financí, média spekulovala o tom, že za ní stojí někdo ze Sunakova týmu. Dotyčná osoba ji pak s největší pravděpodobností také odevzdala médiím právě před Vánoci, kdy se Johnson potýkal s prvním návalem kauzy ohledně zakázaných párty v sídle vlády.

Britští komentátoři se shodují, že současná krize je dosud nejvážnější za celé období Johnsonova premiérování. Jakkoli je podobná hodnocení třeba brát s rezervou, poněvadž „pohřbívání“ ministerského předsedy patří k oblíbeným sportům ostrovních novinářů, je pravda, že řada faktorů tentokrát hraje v Johnsonův neprospěch. Zejména to, že se tentokrát nemůže spolehnout na jednolitou pravicovou frontu za svými zády. Právě naopak – právě zprava zaznívají některé z nejkritičtějších hlasů.