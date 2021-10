„Myslím si, že bych to rozhodně mohl nazvat zázrakem,“ řekl deníku Bild policejní mluvčí Florian Beck. „Nepamatuji si nic srovnatelného v mé policejní kariéře, co by bylo tak drásalo nervy a skončilo s tak pozitivním výsledkem,“ dodal s tím, že po oznámení nalezení holčičky tekly slzy.

Pohřešovanou dívku nalezli po třech dnech, v odlehlé oblasti na Domažlicku strávila dvě noci. Pátrací akce se zúčastnila řada záchranných týmů z Německa a Česka, celkem okolo 1 400 lidí.

Mluvčí policejního ředitelství v Horním Falci Josef Weindl ocenil české lesníky. „Znají svůj revír, znají každý kámen. Jsou to nejlepší lidé,“ řekl listu Frankfurter Allgemeine. Podle něj úspěšné pátrání potvrdilo „obvyklou důvěryhodnou, nebyrokratickou a nadnárodní spolupráci s českými partnery.“

„Policie a všechny zúčastněné humanitární organizace též ve spolupráci s českými úřady vykonaly naprosto profesionální pátrání,“ poděkoval zemský rada bavorského okresu Cham Franz Löffler. Podle něj záchranáři podali „ohromný logistický výkon“.



Slovy chvály nešetřil ani ředitel Bavorského červeného kříže Theo Zellner, humanitární organizace, která se též zúčastnila akce. „Spolupráce byla vynikající - též s a především s Českou republikou,“ řekl. Organizace uvedla, že pátrání bylo největší přeshraniční akci, jaká se kdy v regionu uskutečnila.

Bavorský ministr vnitra Joachim Hermann vyzdvihl nepřetržitou práci pátracích složek a vysoký stupeň kooperace mezi Němci a Čechy. „Tady znovu můžete vidět, že pomoc nezná žádných hranic. Zejména mnoho dobrovolníků při hledání bylo velkou podporou.“



Dívka z Berlína zmizela v neděli pozdě odpoledne během rodinného výletu v německo-českém pohraničí. Při hře se Julie, její šestiletý bratr a devítiletý bratranec rodičům ztratili. Záchranáři nejprve našli oba chlapce a v úterý odpoledne lesník Martin Semecký poblíž České Kubice objevil i Julii.



„Aby to zvládla, musela být velmi šikovná,“ řekl Semecký německé agentuře DPA. „Je to vysoce členitý, nebezpečný terén.“ Agentura podotýká, že odlehlost oblasti dokládá výpadek mobilního hovoru během rozhovoru.

Mlžná oblast nepropustných lesů, strmých skal a hustých houští komplikovala hledání. Do pátrání se zapojil i vrtulník s termovizí, kvůli příliš blízkým korunám stromů ale byla moderní technologie neúčinná.

Podle Weindla záchranná akce zřejmě trvala tak dlouho i proto, že dívka byla neustále v pohybu. Záchranáři tak mohli projít nějakým místem a předpokládat, že tam Julie není, zatímco ta sem mohla dorazit až po nich.

Nakonec ji Semecký nalezl, jak leží zcela vyčerpaná v trávě. Předal ji zdravotníkům, ti ji odvezli do německé nemocnice, kam za ní přišli zoufalí rodiče. Podle Weidla se dívce daří dobře, nemá žádná vnější zranění. Julie komunikuje, ale zatím je dost zamlklá.