Blíží se k nám sto wagnerovců, je to stále nebezpečnější, řekl polský premiér

„Situace je stále nebezpečnější. S největší pravděpodobností budou (wagnerovci) převlečeni za běloruskou pohraniční stráž a budou pomáhat nelegálním migrantům dostat se na polské území a destabilizovat Polsko,“ řekl Morawiecki na tiskové konferenci v Gliwicích na jihozápadě Polska.

„S největší pravděpodobností se budou snažit dostat se do Polska a předstírat, že jsou nelegální migranti, a to představuje další hrozby,“ dodal Morawiecki.

Polsko podle Morawieckého v posledních dvou letech zažívá permanentní hybridní útok na své východní hranici s Běloruskem. Dodal, že jen v letošním roce registroval přibližně 16 000 nelegálních pokusů o překročení hranice migranty, které do Polska „dotlačili“ ruský prezident Vladimir Putin a běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.

Morawiecki zdroj svých informací o pohybu příslušníků Wagnerovy skupiny neuvedl. Zakladatel běloruského opozičního projektu Hajun Anton Motolko agentuře Reuters řekl, že jeho skupina nezaznamenala žádné důkazy o tom, že by se wagnerovci přibližovali ke Grodnu. Hajun monitoruje vojenské aktivity v Bělorusku.

Město má potenciálně významnou pozici vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti suwalského koridoru, strategického pásu země podél polsko-litevské hranice, který odděluje Bělorusko, spojence Ruska, od ruské exklávy Kaliningradu.

Začátkem července byl šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin na videu zachycen, jak vítá své bojovníky v Bělorusku a říká jim, že se prozatím nebudou dál účastnit války na Ukrajině. Místo toho jim nařídil, aby shromáždili síly pro Afriku – kde jsou zapojeni do řady konfliktů – a zároveň cvičili běloruskou armádu. Následujícího dne dorazilo několik wagnerovců do výcvikového prostoru v západním Bělorusku u města Brest, které leží na hranici s Polskem.

Podle Putina byl přesun wagnerovců do Běloruska součástí dohody, která ukončila červnový pokus skupiny o vzpouru, kdy její příslušníci pochodovali na Moskvu a hrozili, že Rusko uvrhnou do občanské války.

V roce 2021 Polsko zažilo zvýšený migrační tlak na hranicích s Běloruskem, kdy se do země snažily dostat tisíce migrantů. Varšava z této krize obvinila běloruskou vládu a uvedla, že do země proudí migranti z Blízkého východu a z Afriky pod falešným příslibem snadného přístupu do Evropské unie. Podle polských představitelů byl hybridní útok z Běloruska připravován společně s ruskými tajnými službami.