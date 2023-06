Zničení Kachovky otřáslo světem. Nová dimenze války, říká Scholz

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je to něco, co přináší novou dimenzi, ale odpovídá to způsobu, jakým Putin tuto válku vede,“ odpověděl Scholz v debatě na Evropském fóru veřejnoprávní stanice WDR na otázku, co zničení přehrady znamená. „Na Ukrajině jsme svědky řady a řady zločinů, které páchají ruští vojáci. Odpovídá to ale způsobu vedení války, kdy jsou opakovaně terčem i civilní cíle, jako vesnice, školy, nemocnice, infrastruktura,“ uvedl.

Scholz prohlásil, že je nezbytné, aby Ukrajina měla potřebnou humanitární, ekonomickou i vojenskou podporu. „My ji budeme podporovat tak dlouho, dokud bude třeba,“ řekl. Kancléř také poukázal na to, že Putin se útokem na Ukrajinu spletl, protože zemi nedokázal rychle porazit a ani se mu nepovedlo rozdělit Západ.

Poznamenal, že Berlín společně s příslušnými mezinárodními organizacemi vývoj pozorně a s obavami sleduje kvůli možným dopadům na bezpečnost provozu Záporožské jaderné elektrárny.

Zatím nelze smysluplně vyhodnotit podrobnosti, prohlásil britský ministr zahraničí James Cleverly, jenž je na návštěvě Kyjeva. „Slyšel jsem zprávy o výbuchu přehrady a riziku záplav. Na nějaké smysluplné posouzení je ještě brzy,“ řekl při návštěvě vesnice Hrebelky u Kyjeva po pondělním jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským v hlavním městě.

„Ale je třeba si uvědomit, že jediným důvodem, proč je to vůbec problém, je nevyprovokovaná, plnohodnotná invaze Ruska na Ukrajinu. Budeme nadále vyhodnocovat vývoj, ale nejlepší věc, kterou by teď Rusko mohlo udělat, je okamžitě stáhnout své vojáky,“ dodal.

Ukrajinská armáda tvrdí, že Kachovskou přehradu vyhodily do povětří ruské síly. Místní proruští činitelé naopak obviňují ukrajinské jednotky. Po zničení přehrady začala evakuace v jihoukrajinské Chersonské oblasti.

„Zničení Kachovské přehrady ohrožuje tisíce civilistů a způsobuje vážné škody na životním prostředí. Jedná se o nehorázný čin, který znovu ukazuje brutalitu ruské války na Ukrajině,“ napsal na Twitteru generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že ničení civilní infrastruktury je válečný zločin, Rusové podle něj budou pohnáni k odpovědnosti.

„Jsem šokován bezprecedentním útokem na přehradu v Nové Kachovce. Ničení civilní infrastruktury lze jednoznačně kvalifikovat jako válečný zločin – a my poženeme Rusko a jeho představitele k odpovědnosti,“ uvedl na Twitteru Michel.

Dodal, že na červnovém summitu Evropské unie nastolí tuto otázku a navrhne pomoc zaplaveným oblastem. „V myšlenkách jsem se všemi rodinami na Ukrajině postiženými touto katastrofou,“ uvedl Michel.

Vrcholný ukrajinský diplomat Anton Korynevyč před Mezinárodním trestním soudem v Haagu obvinil Rusko ze zničení přehrady a prohlásil, že se jedná o akci „teroristického státu“. „Rusko nás nemůže porazit na bitevním poli, a tak se zaměřuje na civilní infrastrukturu, aby se nás pokusilo zmrazit a přimět k podřízenosti. Právě dnes Rusko vyhodilo do povětří velkou přehradu,“ řekl zastupující velvyslanec ukrajinského ministerstva zahraničí v Haagu.

„Způsobuje značné civilní evakuace, ekologické škody a ohrožuje bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny. Jednání Ruska je jednáním teroristického státu, agresora,“ dodal.