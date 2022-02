Kadyrov slibuje 70 tisíc čečenských vojáků na pomoc Rusům. Zelenskyj se má prý Putinovi omluvit

„Alláhu akbar!“ provolává dvanáctitisícihlavý dav uniformovaných mužů na videu, které Kadyrov zveřejnil na svém profilu na ruské sociální síti Vkontakte. K příslušníkům čečenských ozbrojených sil promluvil po tradiční páteční muslimské bohoslužbě v areálu své prezidentské rezidence v centru Grozného. Prohlásil, že bojovníci zatím nebudou vysláni, ale jsou připraveni „plnit jakékoli rozkazy vrchního velitele ozbrojených sil Ruské federace, prezidenta Vladimira Putina“.

„Jsem si jist, že v nadcházejících dnech budeme oslavovat osvobození mnoha milionů Ukrajinců od násilí a vražd. Celých osm let banderovci zabíjeli občany Doněcké a Luhanské lidové republiky a nikdo tomu nevěnoval pozornost. Když se Rusko postavilo nacistům a teroristům, celý svět se obrátil proti našemu státu. Uvalili sankce. Tak je nechte, ať to udělají. Horší už to nebude,“ napsal Kadyrov.

Zároveň doporučil ukrajinskému prezidentovi Volodymiru Zelenskému, aby se Putinovi omluvil. „Zavolejte ruskému prezidentovi, požádejte ho o odpuštění. Udělejte to pro záchranu Ukrajiny a jejího lidu. Přijměte všechny podmínky, které Rusko požaduje.“

Někdejší separatistický rebel, který se později stal jedním z nejvěrnějších Putinových přisluhovačů, se nechal již v prosinci slyšet, že by Moskva měla napadnout Ukrajinu a připojit ji k Rusku.

„Jsem hluboce přesvědčený o tom, že pokud se bude Zelenskyj nadále chovat tak, jak se chová, měla by být Ukrajina anektována k naší zemi. Ukrajinci jsou naši lidé. Je to naše území,“ prohlásil v tradičním projevu na konci roku.

Podle britského bulvárního deníku Daily Mail už jsou na Ukrajině tzv. „lovci“, členové speciálních čečenských jednotek, kteří mají za úkol zadržet nebo zlikvidovat vysoce postavené představitele ukrajinské vlády. Každý člen komanda údajně dostal balíček karet s fotografiemi a popisem svých cílů, píše Daily Mail. Zároveň zveřejnil snímky, na kterých jsou zachyceni čečenští bojovníci připravující se k akci v ukrajinských lesích.

Stalo se tak nedlouho poté, co Zelenskyj uvedl, že dle dostupných informací je pro nepřátelské síly číslem jedna a jeho rodina číslem dva na seznamu cílů určených k likvidaci. „Tohle může být naposledy, co mě vidíte živého,“ řekl lídrům EU během páteční videokonference, jak napsal izraelský novinář Barak Ravid s odvoláním na dva informované zdroje.