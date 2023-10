Kadyrovova syna za zkopání vězně policie stíhat nebude, je příliš mladý

Video útoku, při kterém patnáctiletý Adam Kadyrov surově zkopal devatenáctiletého Nikitu Žuravljova, publikoval na konci září sám čečenský vůdce. Kadyrov tehdy uvedl, že je na svého syna hrdý. „Zmlátil ho a udělal správnou věc. Vážím si svého syna za to, že si osvojil dospělé ideály cti, důstojnosti a obrany svého náboženství,“ prohlásil.

Policie v čečenské metropoli Groznyj nyní podle listu The Moscow Times odmítla zahájit proti Adamovi trestní řízení s tím, že nesplňuje minimální věk pro trestní odpovědnost.

Ačkoli čečenští zákonodárci zahrnuli Adama chválou a Žuravljova označili kvůli veřejnému spálení koránu za „podčlověka“, někteří ruští politici jeho čin odsoudili. „Je to nezákonné, nemůžete mlátit lidi. O trestu by měl rozhodnout soud,“ řekl poslanec za stranu Jednotné Rusko Jevgenij Popov. Místopředseda státní Dumy Vladislav Davankov zase upozornil, že zákony v Rusku „by měly platit pro všechny stejně“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v září novinářům řekl, že na otázky týkající se videa nebude odpovídat, a své rozhodnutí vysvětlil slovy: „Protože nechci“. Prezident Vladimir Putin v minulém týdnu při setkání s Kadyrovem prohlásil, že v Čečensku panuje „pozitivní dynamika“. O Adamově případu se nezmínil.

Ačkoli se Kadyrov stylizuje do role zapřisáhlého spojence Putina, někteří komentátoři naznačují, že podporou synova útoku překročil hranici. Podle politologa Abbase Galljamova potenciálně vytvořil Putinovi problém, protože by se mohlo zdát, že prezident je ochoten přenechat Rusa, který spálil korán, napospas Čečencům. Vadit to může zejména ruským patriotům a nacionalistům, kteří tvoří páteř proválečné skupiny.

Šestačtyřicetiletý Kadyrov vládne Čečensku tvrdou rukou od roku 2007, kdy se stal prezidentem. Putin mu poskytl štědré finanční prostředky na obnovu převážně muslimského regionu, který byl zpustošen ve dvou válkách po rozpadu Sovětského svazu, když se pokusil vymanit z kontroly Moskvy.