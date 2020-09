Kam investovala Matovičova manželka? Slovenská opozice se ptá, premiér se odpovědi vyhýbá

BRATISLAVA Slovenský premiér Igor Matovič čelí od středy nepříjemným otázkám. Týkají se finančních aktivit jeho manželky. Jak uvedl týdeník Plus 7 dní, měla Pavlína Matovičová investovat v minulosti deset milionů eur (zhruba 267 milionu korun) do finanční skupiny Arca Capital Slovakia.

Firma, která se zaměřovala hlavně na bohatší klientelu, se ale dostala do potíží, a to i kvůli důsledkům koronavirové pandemie. Její šéf nyní přiznal, že investoři a věřitelé dostanou zpět pouze část vložených prostředků. Web Plus 7 dní zjistil, že mezi nimi byla i paní Matovičová a začal spekulovat, co se s její původní investicí stane.

Zda ji například mohla od ostatních klientů získat v předstihu, protože se jedná o manželku slovenského předsedy vlády. Anebo, jestli odkoupil pohledávku někdo jiný? Na příslušné dotazy webu Plus 7 dní manželé Matovičovi odmítali odpovědět.

Premiér Igor Matovič, který ještě v nedávné minulosti jako opoziční vůdce brojil proti neprůhledným podnikatelským aktivitám členů předchozí vlády a jejich rodinných příslušníků, reagoval skoupě.

V prohlášení uvedl, že mají s manželkou od roku 2006 rozdělené bezpodílové spoluvlastnictví manželů. „Od té doby se nestarám, kde má moje manželka uložené peníze,“ prohlásil a dodal: „Jak moje manželka naloží s řádně zdaněnými penězi, mi je úplně jedno. Je to její svobodné rozhodnutí a vám to musí být čtyřikrát jedno, vám do toho absolutně nic není,“ řekl Matovič s tím, že pokud to prý nezajímá jeho, nevidí nejmenší důvod, proč by to mělo zajímat někoho jiného.

Tématu se už zhostila největší opoziční strana na Slovensku, Smer-sociálna demokracia bývalého premiéra Roberta Fica. Na firmu Arca Capital Slovakia podala ve středu trestní oznámení, a to kvůli podezření ze spáchání trestného činu zvýhodňování věřitele vůči rodině Matovičově rodině.

„Chceme jen vědět, co se stalo, nic jiného. Neobviňujeme Matovičovu rodinu, ani manželku Igora Matoviče. Nám je jen divné, že mlčí a nic neříkají a chceme vědět, kde je pravda,“ uvedl ve středu Fico.

Šéf opozice se domnívá, že investiční společnost mohla zvýhodňovat některé ze svých klientů na úkor jiných.