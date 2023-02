Mladá Kanaďanka si poprvé v životě vsadila, vyhrála 48 milionů dolarů

„Pořád nemohu uvěřit tomu, že na prvním lístku v loterii jsem trefila jackpot,“ říká mladá výherkyně. „Plakala jsem. Samozřejmě to byly slzy štěstí,“dodala dívka podle serveru stanice BBC.

Přiznává, že na to, že si začátkem ledna vsadila, pozapomněla. Pak ale uslyšela, že vyhrál někdo z městečka Sault Ste. Marie v kanadském Ontariu, kde žije. Svůj los si Lamourová zkontrolovala pomocí aplikace na mobilním telefonu.

Blikalo na něm, že vyhrála. Bylo to v době, kdy byla v práci. „Kolega padl na kolena a všichni začali křičet, že jsem vyhrála obrovské peníze,“ vzpomíná Lamourová. Zatímco šéf jí řekl, že může odejít dříve, její matka trvala na tom, že má zůstat až do konce směny.

Říká, že peníze opatrně investuje s pomocí svého otce, který je pro ni finančním poradcem. Část jich plánuje vydat na studia medicíny, nebude si tak muset dělat starosti s žádnými půjčkami. Po studiích se pak chce vrátit tam, odkud pochází, a vrátit místní komunitě to, co do ní vložila.

Se svými příbuznými si chce ale také vybrat některý ze světadílů a procestovat ho. Lamourová doufá, že se jí podaří řídit se tím, co jí říkají její blízcí. „Peníze neurčují, jaká jsi. To, jaká jsi, se pozná podle toho, jakou práci odvedeš.“