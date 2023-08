Požár na Tenerife se vymkl kontrole. Hasiči evakuovali přes tři tisíce lidí

„Když vyjdete ven, začnete se dusit. Je to, jako by vám něco uvízlo v krku,“ říká 37letá Alba Gilová, obyvatelka vesnice La Esperanza, kde úřady kvůli hustému dýmu nařídily lidem zůstat doma. Ona a její rodina zůstali vzhůru až do čtyř hodin ráno v obavách z plamenů, které se objevily výše v horách.

„Sledujeme tu velkou horu a požár, viděli jsme tu ohnivou zeď a uvidíme, jestli to hasiči zvládnou, situace vypadá dost špatně,“ souhlasí s ní 53letý Celestino Suarez. Všechny přístupy k horám na ostrově včetně turisticky oblíbené sopky Teide a tamního astrofyzikálního ústavu byly již uzavřeny, aby se zabránilo jakýmkoli incidentům.

Dvě letiště na Tenerife ještě během pátku fungovala normálně, uvedl španělský provozovatel letišť Aena.

Nejhorší za čtyřicet let

Požáry na ostrově dosud spálily již přibližně 5 000 hektarů půdy. Vedoucí představitel regionu Fernando Clavijo již ve středu večer uvedl, že jsou mimo kontrolu. „Další evakuace nejsou vyloučeny,“ upřesnil o den později.

„Je to pravděpodobně nejkomplikovanější požár, jaký jsme na Kanárských ostrovech měli za posledních čtyřicet let,“ řekl podle místních médií novinářům na čtvrteční tiskové konferenci Clavijo. Na boj s ním bylo nasazeno více než 370 pracovníků a 17 hasičských letadel, uvádí se ve čtvrtečním prohlášení regionálního úřadu.

Oheň zuří v zalesněné oblasti se strmými roklemi v severovýchodní části ostrova. Vypukl ve středu v hornatém národním parku a během 24 hodin se rozšířil na více než čtyři tisíce hektarů. Hasiči se snažili oheň zvládnout, ale nedovolily jim to obtížné terénní podmínky.

Záchranné služby očekávají, že o víkendu se na ostrově zvýší teploty a změna větru od sobotního rána by mohla požár posunout ze severovýchodní části Tenerife na západ. „Vývoj požáru je nyní pomalejší,“ řekl novinářům šéf ostrovní záchranné služby Pedro Martinez. Přibližně 200 hasičů bude pokračovat v práci i v noci na sobotu.

Turistické cíle zatím bez omezení

„Zasaženy jsou oblasti Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, El Sauzal a Tacoronte. Lesní požár, který od úterý šíří na Tenerife, již zasáhl 8 obcí a pohltil více než 4 000 hektarů na 40kilometrovém obvodu,“ napsalo ve čtvrtek odpoledne Velvyslanectví České republiky v Madridu

Podle vyjádření místních úřadů je tento požár svým rozsahem a rychlostí šíření na Kanárských ostrovech bezprecedentní. Evakuováno bylo již více než 7 600 osob a oblast La Esperanza v El Rosario byla uzavřena. „Vzhledem nepříznivým meteorologickým vyhlídkám doporučujeme občanům, kteří se v dané oblasti nacházejí, věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace a řídit se pokyny místních institucí,“ dodává úřad.

Hlavní turistické oblasti a města ostrova Tenerife jsou nicméně od zasažené zóny daleko, takže fungování ubytovacích zařízení, pláží a dalších turistických míst nebylo požárem prozatím nijak omezeno. Nicméně jsou z bezpečnostních důvodů uzavřeny všechny vstupy do národního parku Teide. Stejně tak dále normálně fungují přístavy, letiště i pohyb na silnicích, s výjimkou těch, které vedou k zasažené oblasti a kde úřady zakázaly průjezd.

O situaci zpravují i sami Češi, kteří na Tenerife dlouhodobě pobývají. „Je to největší a rozsáhlý požár na celém souostroví za 40 let,“ píše turistka Monika Srncová na facebookové skupině Češi na Tenerife. Upozorňuje, že v postižených regionech panuje lockdown, stojí doprava a kvůli nízké kvalitě vzduchu úřady doporučují lidem (hlavně astmatikům a důchodcům) nosit respirátory.

Extrémní vedra v Evropě přetrvávají a očekává se, že příští týden dosáhnou potenciálně rekordních hodnot. Vrchol ve Španělsku se očekává mezi nedělí a úterkem. Teploty se budou v typických jižních horkých místech blížit 45 stupňům Celsia, oblasti kolem Madridu pravděpodobně dosáhnou 40 stupňů Celsia.