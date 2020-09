Kauza Navalnyj je podvod, má držet Putina od Běloruska, říká Lukašenko

Minsk Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ve čtvrtek prohlásil, že Poláci a Němci diskutovali o podvrhnutí otravy vůdce ruské opozice Alexeje Navalného s cílem odradit ruského prezidenta Vladimira Putina od zasahování v Bělorusku. Svědčí o tom podle něj údajně zachycený rozhovor mezi „představiteli Varšavy a Berlína“.

Lukašenko to podle agentury TASS řekl při setkání s ruským premiérem Michailem Mišustinem, který byl v Minsku na návštěvě. Uvedl přitom několik citací ze zmíněného rozhovoru.



„Skupina odborníků připravila, jak jsem to pochopil, pro úřad (německé kancléřky Angely) Merkelové fakta, a možná i prohlášení, které učinila. Udělali to, cituji, ‚aby Putina odradili strkat nos do záležitostí Běloruska‘,“ uvedl podle agentury TASS Lukašenko.

Podle autoritářského prezidenta, který vládne Bělorusku tvrdou rukou už 26 let, zmiňovaný rozhovor dokazuje, že informace o otravě Navalného je podvrh. V Bělorusku se nyní konají nevídané masové protesty, jejichž účastníci považují nedávné oficiálně vyhlášené vítězství Lukašenka ve volbách 9. srpna za podvod, žádají jeho odchod a nové volby.

Lukašenko se kvůli tomu obrátil o pomoc na Putina. Ten vyhověl jeho žádosti a vytvořil speciální policejní zálohy, které mohou v případě bezprostředního ohrožení Lukašenkovy vlády v sousední zemi zasáhnout. Ruský prezident zatím říká, že to není potřeba.

„Zachytili jsme zajímavý rozhovor, který - dám vám ho přečíst, připravíme ho a pošleme (ruské) Federální bezpečnostní službě - jasně ukazuje, že jde o podvod. Žádná otrava Navalného nebyla,“ prohlásil Lukašenko před Mišustinem, který se při tom podle agentury AFP tvářil nezúčastněně.

Šéf ruské civilní rozvědky SVR Sergej Naryškin v reakci řekl, že informaci Lukašenka je třeba brát vážně a že v případě otrávení Navalného Moskva nemůže vyloučit zapletení „západních speciálních sil“. „Pokud to prezident Lukašenko řekl, znamená to, že k tomu měl náležité důvody. Pokud jde o mě, plně to připouštím,“ konstatoval Naryškin. Podle něj ruští lékaři provedli „důkladné vyšetření“ a garantují, že za pobytu v Rusku nebyly u Navalného nalezeny žádné stopy toxických látek.