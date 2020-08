Kauzy bývalého španělského krále. Podle jeho někdejší milenky ji posílal miliony dolarů z lásky

Madrid Bývalý španělský král Juan Carlos I. (82), který se nedávno odstěhoval ze země, zatím do Spojených arabských emirátů, měl podle jeho někdejší milenky Corinny Larsenové nejspíš „stovky“ účtů v cizině. Larsenová to uvedla ve čtvrtek zveřejněném rozhovoru s BBC. V něm také tvrdí, že 65 milionů eur (téměř 1,7 miliardy Kč) jí v roce 2012 poslal král na švýcarské konto z lásky.

Původ peněz, které mohly podle spekulací tisku být odměnou za ovlivnění zakázky v Saúdské Arábii, nekomentovala. „To nechám na švýcarském prokurátorovi,“ uvedla Larsenová, která čelí v jiné kauze vyšetřování kvůli podezření z korupce.



„Zdá se mi zvláštní, že ze čtyřicetiletého modu operandi rodinného podniku se zaměřují na jednu osobu. A tou osobou jsem já...Protože v jiných jurisdikcích musí být stovky účtů,“ řekla BBC německo-dánská podnikatelka Larsenová (56) s odkazem zřejmě na čtyřicetiletou vládu Juana Carlose I. Ten se trůnu vzdal v roce 2014 ve prospěch svého syna Felipeho VI. v naději, že syn vylepší pošramocený obraz španělské monarchie.

Lov slonů v Bostwaně

Kromě Felipeho švagra, později odsouzeného za zpronevěru a daňové podvody, pokazil tehdy pověst královské rodiny i sám Juan Carlos I., když si v době ekonomické krize v roce 2012 tajně vyrazil na lov slonů do Botswany. Doprovázela ho tam i Larsenová. „Nechtěla jsem tam jet,“ řekla nyní BBC s tím, že měla předtuchu, že se stane něco zlého. A stalo. Král v Botswaně uklouzl, zlomil si nohu v krčku a musel být operován v Madridu.

Tehdy také místní tisk přestal plnit tichou dohodu o nepropírání králových milenek. „Cesta do Botswany byla v tomto klíčová. Zaprvé král byl otevřeně nevěrný královně Sofii, zadruhé navštívil zemi, kde Španělsko nemělo diplomatické zastoupení a zatřetí šlo o drahý výlet a nikdo nevíme, kdo to platil,“ řekl BBC španělský novinář José Antonio Zarzalejos.

Larsenová, dříve známá pod aristokratickým jménem Sayn-Wittgensteinová podle bývalého manžela, BBC také řekla, že se s králem seznámila v roce 2004 na střeleckých závodech. „Měl problém se zbraní a já se v nich vyznám, tak jsem mu poradila,“ uvedla s tím, že tehdy už měla dvě děti a žila v Londýně. Když se ho prý ptala na královnu, řekl jí, že v soukromí mají každý svůj život, ale navenek musí společně reprezentovat korunu. „Král tehdy právě ukončil téměř dvacetiletý vztah s jinou ženou, která také zaujímala důležité místo v jeho srdci,“ uvedla Larsenová.

Juan Carlos I. se ze Španělska odstěhoval s tím, že nechce komplikovat vládnutí svého syna veřejným ohlasem na „některé minulé události ze svého soukromého života“. Někteří jeho odchod označili za útěk před justicí, ač Juan Carlos I. trestně stíhán není a slíbil, že soudům bude k dispozici.

Podezření z úplatků

Letošní rozruch kolem nepravostí Juana Carlose I. rozvířilo vyšetřování údajných úplatků za zakázku na vysokorychlostní železnici v Saúdské Arábii. Podezření na krále padlo kvůli nahrávkám, jež policie zabavila před pár lety bývalému policejnímu komisaři Josému Villarejovi vyšetřovanému kvůli korupci, praní špinavých peněz či prodeji kompromitujících informací. Na jedné z nahrávek jistá žena, podle médií Larsenová, hovoří o tajných kontech krále v cizině. „Jak získává peníze? Nastoupí do letadla, jede do arabských zemí a vrátí se s hotovostí v kufrech,“ tvrdí žena na jedné z nahrávek podle serveru BBC Mundo.

Larsenová také BBC řekla, že když s ní král vztah po výletu do Botswany ukončil, navštívil ji v Londýně šéf španělské tajné služby (CNI) a králův přítel Félix Sanz Roldán a nabádal ji, aby nehovořila s novináři. „Félix Sanz nebyl jediný, kdo králi říkal, že vztah s Corinnou je nebezpečný a že se jí nedá věřit,“ citoval server BBC profesora Fernanda Ruedu z madridské univerzity. Na otázku BBC, co si myslí o obviněních Larsenové na adresu Juana Carlose, odpověděl: „Nikdo neví, jestli je to pravda, nebo ne“.