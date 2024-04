Kdo se postaví proti Scholzovi? Německé strany hledají lídry před volbami v příštím roce

Ostatní strany zatím kolem tématu spíš opatrně našlapují, na dotazy odpovídají, že do rozhodnutí je ještě dost času. Minimálně ve dvou případech by se mohlo opakovat klání před posledními volbami v roce 2021: u vládních Zelených a opozičních křesťanských demokratů.

U Zelených se spekuluje znovu o souboji mezi ministryní zahraničních věcí Annalenou Baerbockovou a ministrem hospodářství Robertem Habeckem. Oba jsou s odstupem nejznámějšími tvářemi strany. V roce 2021 ustoupil Habeck ve prospěch Baerbockové – i proto, že většina Zelených si přála vidět v čele kampaně ženu. Baerbocková měla zpočátku na své straně přízeň většiny sdělovacích prostředků a nějakou dobu se Zelení pod jejím vedením drželi v průzkumech na prvním místě. Avšak šance Baerbockové stát se spolkovou kancléřkou vzaly za své. Mohly za to i její chyby, když vydala knihu, u níž se ukázalo, že ji částečně opsala.

Habeck tehdy nechával v různých rozhovorech nahlédnout do svého nitra a prohlašoval, že vzdání se kandidatury pro něj představovalo značnou oběť. O to víc nyní údajně usiluje o to, aby u Zelených padla volba na něj. „Každým svým vystoupením dává najevo, že příštím kancléřským kandidátem chce být on,“ citoval před časem nedělník Bild am Sonntag zdroj z prostředí strany. Jedním z důvodů prý je, že Habeck si proti ostatním potenciálním konkurentům věří. Jako úřadující vicekancléř také disponuje jistou prestiží. Ovšem ani Baerbocková údajně nechce vyklidit pole bez boje.

Zůstane Söder v Bavorsku?

Podobně nevyjasněná je situace také u největšího opozičního uskupení, koalice křesťanských demokratů (CDU) a bavorských křesťanských sociálů (CSU).

V roce 2021 se obě sesterské strany, které tradičně kandidují spolu, řadu týdnů přetahovaly, koho nominují jako svou jedničku. Nakonec se prosadil tehdejší šéf CDU Armin Laschet. Jeho rival, bavorský premiér Markus Söder, sice ustoupil, ale během kampaně Lascheta příliš nepodporoval. Výsledkem bylo, že obě strany skončily po 16 letech v opozici.

Pro současného předsedu CDU Friedricha Merze, jemuž je 68, jsou příští volby zřejmě poslední příležitostí, jak se stát kancléřem. Má k tomu dobře nakročeno, veřejnost ho vnímá jako Scholzova hlavního protihráče, zároveň jeho strana vede průzkumy.

Avšak i Söder poslední dobou naznačuje chuť jít do souboje proti Scholzovi, navzdory tomu, že v různých rozhovorech pravidelně prohlašuje, že jeho místo je v Bavorsku. V jeho prospěch hovoří zejména jeho popularita, která je vyšší než v případě Merze.

V posledních týdnech vyvolala značnou pozornost i Söderova aktivita směrem k zahraničí. Jako premiér ekonomicky nejsilnější německé spolkové země v krátké době navštívil několik států, včetně Číny, kde se sešel i s tamním premiérem Li Čchiangem. Začalo se proto spekulovat, že Söder se snaží profilovat i v oblasti zahraniční politiky, a vytváří tak předpoklady pro případnou kariéru na celostátní úrovni.