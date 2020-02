Vražda bulharského obchodníka mu nevyšla, agent GRU dostal diplomatické krytí v Ženevě

ŽENEVA/PRAHA Jeden z Rusů, kteří podnikali v Evropě tajné vražedné operace, jako byla otrava bývalého ruského špióna Sergeje Skripala v Anglii, měl podle investigativní organizace Bellingcat diplomatické krytí v rámci Světové obchodní organizace.

„Pracoval a cestoval v letech 2008-2015 pod krycím jménem Georgij Alexandrovič Gorškov. Ve skutečnosti se však muž akreditovaný při Světové obchodní organizaci jmenoval Egor Alexandrovič Gordienko,“ informovala v úterý organizace Bellingcat. Řeč je o jednom ze tří Rusů, které stíhají bulharské úřady za pokus o vraždu bulharského obchodníka se zbraněmi v roce 2015.



Gordienko měl být součástí jednotky 29155 ruské vojenské rozvědky GRU, která byla speciálně vycvičená k převratům, sabotážím a vraždám. Do jejich repertoáru patřil státní převrat v Černé Hoře, destabilizační kampaň v Moldávii, či otrava bývalého agenta FSB Sergeje Skripala a jeho dcery.

Aktivity jednotky 29155 jsou tak tajné, že o nich nemají informace ani ostatní operativci GRU. Agenti volně cestují Evropou, někteří jsou vyznamenanými veterány ruských válek v Afghánistánu, Čečensku nebo na Ukrajině. Šéfem jednotky je generálmajor Andrej Averjanov, informoval loni v říjnu deník The New York Times. Podle deníku Le Monde se členové týmu pravidelně scházeli ve francouzském Savojsku nedaleko švýcarských hranic.

Šéfem jednotky je generálmajor Andrej Averjanov

Západní zpravodajské služby poprvé identifikovaly skupinu v roce 2016 po nezdařeném převratu v Černé Hoře, jehož součástí měla být vražda tamního premiéra a obsazení parlamentní budovy. Podle modu operandi této skupiny se pak zpravodajcům podařilo i odhalit, že se agenti GRU podíleli i na pokusu o vraždu obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva v roce 2015. Letos v lednu pak bulharské úřady oznámily, že stíhají tři Rusy, kteří se na útoku měli podílet. Organizaci Belligcat se po měsíci pátrání podařilo najít pravou identitu jednoho z nich.

Diplomatické krytí

„Gordienko po dvou neúspěšných pokusech o vraždu v Bulharsku stáhl do Švýcarska a zaujal diplomatickou pozici. Z nové základny v Ženevě pak pokračoval s prací pro GRU a pravděpodobně prováděl tajné operace ve Švýcarsku a nejspíše se podílel i na přípravě otravy Skripala,“ napsal Bellingcat.

Podle veřejně dostupných informací, jej Moskva akreditovala jako diplomata při Světové obchodní organizaci až do roku 2020. Přestože jeho čtyřletý mandát ještě neskončil, byl Gordienko v roce 2018 stažen z Ženevy krátce poté, co se podařilo odhalit první členy jednotky 29155 po otravě Skripala.

Gordienko se narodil v roce 1979 v malém městě nedaleko Oděsy. Jeho otec byl vojákem a pracoval tehdy na letecké základně 98. letecké divize, začátkem 80. let však byl převelen do Moskvy a rodina se tak přestěhovala s ním. Vystudoval akademii GRU a v roce 2009 začal pracovat pro jednotku 29155.

Cestoval i do Prahy

S krycím jménem Groškov pak Gordienko poprvé vystupoval ve Španělsku v roce 2010. Podnikl pak i cesty do Finska, Turecka a na Ukrajinu. V roce 2014 pak podnikl i cestu do Prahy. Po akci v Bulharsku se přesunul do Švýcarska, kdy byl pod diplomatickým krytím v živém kontaktu s dalšími agenty GRU.

Belligcat ve spolupráci se švýcarským deníkem Tamedia kontaktoval ruské diplomatické zastoupení v Ženevě, které však uvedlo, že v jejich řadách nikdy žádný Gordienko nepracoval. Podle informací investigativního týmu odletěl agent GRU z Ženevy 25. října 2018 a do Moskvy dorazil začátkem listopadu. Metadata z jeho telefonu pak i ukazují, že byl v pravidelném kontaktu i se šéfem jednotky generálmajorem Andrejem Averjanovem.