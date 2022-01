Neznámý člověk utekl přes demilitarizovanou zónu do KLDR. Neví se, zda žije

Neznámý člověk překročil přísně střeženou hranici z Jižní Koreje do KLDR. Jihokorejská armáda v neděli uvedla, že do Severní Koreje poslala žádost o zajištění jeho bezpečnosti. Pchjongjang zatím nereagoval. Případy zběhnutí do této totalitní země jsou vzácné. Výjimečné jsou také případy útěku přímo přes demilitarizovanou zónu, která obě země odděluje.