KLDR odpálila další dvě rakety. Nesmírně politováníhodné, reagoval japonský premiér

Severní Korea ve čtvrtek vypustila další dvě rakety. Na východním pobřeží země testovala dvě balistické střely krátkého doletu. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na jihokorejskou armádu. Střely se dostaly do vzdálenosti 190 kilometrů a do výšky asi 20 kilometrů. Od začátku roku je to v pořadí šestý raketový test.