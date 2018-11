Klíčový milník ve vyšetřování ruského vlivu na volby v USA. Trump dodal své odpovědi FBI

Washington Americký prezident Donald Trump ve středu předal písemné odpovědi na dotazy vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který se snaží zmapovat stopy ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Podle agentury Reuters to oznámil právník prezidenta Rudy Giuliani.

Odpovědi, které Trump údajně sepsal sám bez účasti právníků, jsou podle agentury AP klíčovým milníkem v Muellerově vyšetřování. Prezident tak úplně poprvé s FBI spolupracoval a vědomě se vyjádřil k palčivým otázkám Muellerova týmu.



Muellerovo vyšetřování, které trvá už půldruhého roku a podle médií se blíží k závěru, se soustřeďuje na dva body: zda se Moskva vměšovala do voleb a zda se Trump snažil vyšetřování bránit. První kolo dotazů se zatím týkalo prvního zkoumaného problému.

Trump dříve zvažoval, že bude v kauze vypovídat dokonce osobně, ale poradci ho před takovým postupem varovali. Obávali se, že by prezident mohl neuváženými výroky sám sobě uškodit.

Podle Gulianiho je prezidentova spolupráce s FBI bezprecedentní. „Je načase přivést toto vyšetřování ke konci,“ zdůraznil prezidentův právník.

Mluvčí zvláštního vyšetřovatele zatím informace odmítl komentovat.

Trump by neměl zasahovat do vyšetřování, míní Američané

Sedm z deseti Američanů je přesvědčeno, že prezident Donald Trump by neměl zasahovat do vyšetřování ruského vlivu na minulé prezidentské volby v USA. Vyplývá to z průzkumu americké televize CBS. Mírná většina dotázaných si dokonce myslí, že Kongres by měl vydat zákon, který by Bílému domu zakázal šetření zastavit.



O tom, že Trump by měl zvláštnímu vyšetřovateli FBI Robertu Muellerovi umožnit, aby svou práci dokončil, je přesvědčena i většina republikánských voličů, vyplývá z průzkumu. Mezi demokraty má Muellerova mise podporu více než čtyřpětinovou.

Trumpovo počínání v nejvyšší funkci schvaluje v listopadu stejně jako minulý měsíc 39 procent Američanů. Průzkum v tomto ohledu potvrdil hluboké rozdělení společnosti - zatímco prezident má podporu 85 procent republikánů, mezi demokraty je jeho podpora sedmiprocentní.