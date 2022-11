Řítíme se do klimatického pekla, řekl Guterres na klimatické konferenci

„Lidstvo má na výběr: buď spolupracovat, nebo zahynout. Je to buď pakt klimatické solidarity, nebo kolektivní sebevražda,“ prohlásil Guterres.

Jeho projev měl nastolit naléhavý tón v úvodu konference OSN o změnách klimatu COP27 v egyptském přímořském letovisku Šarm aš-Šajch, uvedla agentura Reuters. Zástupci zemí světa včetně Česka se na dvoutýdenním jednání budou zabývat tím, jak odvrátit klimatickou změnu, i když jejich pozornost rozptyluje ruská agrese na Ukrajině, prudká inflace a nedostatek energií.

Podle generálního tajemníka OSN je „nepřijatelné, skandální a sebedestruktivní“, že jiné krize, zejména válka na Ukrajině, odsunuly boj za klima „do pozadí“.

Guterres vyzval k uzavření dohody mezi nejbohatšími a nejchudšími ekonomikami světa s cílem urychlit odklon od fosilních paliv. Pakt by podle něj také urychlil poskytování prostředků k tomu, aby chudší země mohly snížit emise a vyrovnaly se s nevyhnutelnými dopady globálního oteplování.

„Dvě největší ekonomiky, USA a Čína, nesou zvláštní odpovědnost za to, aby spojily úsilí k vytvoření této dohody,“ uvedl rovněž Guterres. Generální tajemník OSN také požádal země, aby se dohodly na postupném ukončení spalování uhlí do roku 2040. Státy z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by této hranice podle něj měly dosáhnout už do roku 2030.

Snížíme emise metanu o 30 procent, slíbí Fiala

Česko hodlá během osmi let snížit emise metanu o nejméně 30 procent v porovnání s rokem 2020. K takovému globálnímu závazku se chystá premiér Petr Fiala přistoupit na probíhající klimatické konferenci. „Cílem je vyjádřit podporu celosvětové snaze o omezení emisí tohoto plynu,“ vysvětlil Fiala před odletem do Egypta.

Premiér rovněž informoval, že se pokusí tuto příležitost přenést i ke dvoustranným jednáním nejen s politiky, ale i s reprezentanty důležitých firem. Premiér se účastní konference také jako představitel země předsedající v Radě EU.

Jako příklad uvedl Fiala setkání s výkonným ředitelem norské energetické společnosti Equinor Andersem Opedalem. „S ním chci mluvit o možnosti spolupráce, která by České republice mohla zajistit spolehlivý zdroj ropy a především zemního plynu,“ popsal.

Petr Fiala má v programu třídenní cesty mimo jiné bilaterální jednání s prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím či setkání s českými vojáky, kteří dohlíží na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. V rámci summitu premiér vystoupí na plenárním zasedání s projevem, zúčastní se kulatého stolu k hospodaření s vodou a otevře panelovou diskusi o podpoře vzdělávání v klimatických změnách.