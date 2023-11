Kolumbie má plán. Už ví, jak se zbavit přemnožených Escobarových hrochů

Poté, co Escobara v roce 1993 zastřelila policie, se tři hroši z jeho osobní sbírky zvířat dostali do volné přírody. Tam se jim velmi dařilo a začali se nekontrolovaně množit, píše agentura AFP.

Vláda připravila plán, jak se těchto nepůvodních zvířat zbavit. První fází bude podle ministryně životního prostředí Susany Muhamadové sterilizace samců. Ministerstvo by chtělo ještě do konce roku sterilizovat 20 hrochů a dalších 40 v příštím roce.

Podle ministryně se jedná o drahou a náročnou operaci, která u každého jedince trvá šest až sedm hodin. „Jsou tu rizika pro veterináře i zvíře,“ uvedla ministryně. Hroch by mohl mít alergickou reakci a zákrok nepřežít, tvrdí ekologové, kteří tento postup kritizují.

Plán vedle toho počítá s tím, že někteří hroši budou odvezeni do Mexika, Indie či Filipín. Tyto země vyjádřily ochotu se zvířat ujmout. Blíže neurčený počet hrochů pak bude podle ministryně „eticky utracen“.

Podle úřadů má populace těchto zvířat řadu neblahých dopadů na místní životní prostředí a faunu. Bez zásahu by se podle ministerstva počet hrochů v oblasti zvýšil do roku 2035 na 1000 kusů. „Je to závod s časem,“ řekla. ministryně Muhamadová.

Sterilizaci některých hrochů provedly kolumbijské úřady už v minulosti. To však nezastavilo nárůst celkové populace. V roce 2021 odhadovaly úřady počet hrochů žijících u řeky Magdalena na 80, letošní odhad mluví již o bezmála 170 zvířatech.