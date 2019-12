Konec rakouského ‚tribuna lidu‘ Stracheho. Strana ho vyloučila kvůli tomu, že si žil na vysoké noze

VÍDEŇ/PRAHA S rozchody s bývalými předsedy mají rakouští Svobodní (FPÖ) praxi. Po Jörgu Haiderovi skončil i Heinz-Christian Strache.

Ještě před rokem se zdálo, že mezi Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a jejím šéfem Heinzem-Christianem Strachem existuje nerozdělitelné pouto. Tehdy padesátiletý předseda ji kdysi nejenom zachránil před pádem do politické bezvýznamnosti. Jako tribun lidu a příležitostný rapper sbíral jeden volební úspěch za druhým, až nakonec přivedl FPÖ znovu do celostátní vlády. Desítky funkcionářů mu vděčilo za lukrativní pozice na ministerstvech a ve státních správě, sám Strache převzal v prosinci před dvěma lety ve vládě lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze reprezentativní úřad rakouského vicekancléře.

Minulý pátek ovšem rakouští Svobodní „Kapitolu Strache“ ukončili, když oznámili jeho vyloučení ze strany. Vyvrcholila tak několik měsíců trvající vnitrostranická krize, kterou odstartovalo letos v květnu uveřejnění videa kompromitující Stracheho. Na dva roky staré videonahrávce pořízené na španělském ostrově Ibiza, slibuje šéf FPÖ neteři údajného ruského oligarchy přidělení lukrativních státních zakázek výměnou za peníze do státní pokladny. Řeč byla mimo jiné také o možnosti, že by bohatí Rusové koupili nejčtenější deník v zemi, bulvární list Neue Kronenzeitung, který by pak výrazně změnil zpravodajství ve prospěch Svobodných a mohl jim tak zajistit vítězství při nejbližších parlamentních volbách. I když Strache v době, kdy bylo video pořízeno, ještě nebyl členem vlády a všechny jeho sliby mohly být považovány jako „hypotetické“, přesto z toho vyvodil koncem května osobní důsledky. Odstoupil z vlády, vzdal se předsednictví strany a zdálo se, že se bude držet v ústraní mimo aktivní politiku. Jeho nástupci navíc nechtěli, vzhledem k jeho dřívějším zásluhám, zlomit nad dlouholetých předsedou úplně hůl. Navenek proto Stracheho obhajovali a kritizovali načasování videa, které bylo zveřejněno těsně před volbami do Evropského parlamentu a viděli v tom záměr poškodit stranu.

Kancléř Sebastian Kurz z konzervativní lidové strany (ÖVP) situace využil k ukončení vládní spolupráce se Svobodnými a k vypsání předčasných voleb. Jenomže Strache nemlčel a dával při nejrůznějších příležitostech najevo, že se cítí být obětí „honu na čarodějnice“. A také mu začalo vadit, že mnozí z vedení strany s ním úplně přerušili jakékoli kontakty. Nahlas proto začal uvažovat, že by se mohl po nějaké době do strany vrátit a případně za ni znovu kandidovat, například při klíčových regionálních volbách ve Vídni na podzim 2020. To se ale nelíbilo Stracheho nástupcům v čele FPÖ. Věděli totiž, že bývalý předseda má ve straně stále ještě velký počet příznivců. Neměli ovšem jistotu, co u nich zaváží víc, jestli loajalita vůči Strachemu nebo straně.

V říjnových předčasných volbách proto ještě sledovali dvojí strategii. Na straně jedné o bývalém předsedovi a jeho video aféře mlčeli. Na straně druhé ale tolerovali, že ve Vídni kandidovala za FPÖ do parlamentu Stracheho manželka Philippa, která tak mohla doufat, že získá „preferenční hlasy ze soucitu“. Nakonec jich bylo 1514, což jí i přes špatný volební výsledek strany zajistilo místo v nové Národní radě. Mezitím se ale objevila podezření, že manželé Stracheovi si žili na „vysoké noze“ a významnou část s tím souvisejících nákladů ve výši několika desítek tisíc eur si nechali proplácet ze stranické pokladny. Mezi řadovými členy FPÖ právě tyto informace vzbudily daleko větší pobouření, než květnové video z Ibizy. Ke „politické DNA“ rakouských

Svobodných totiž odjakživa patří nedůvěra ke špičkovým politikům a podezření, že v politických úřadech vidí především příležitost k vlastnímu obohacení.

Nový předseda FPÖ Norbert Hofer proto rozhodl, že Philippa Stracheová nebude v novém parlamentu přijata do stranického klubu, čímž klesly její možnosti čehokoli v parlamentu dosáhnout, na minimum. Její manžel, který byl odjakživa aktivní na sociálních sítích, začal do svých nástupců pálit ze všech pozic. Tím zároveň klesala pravděpodobnost, že by mezi Strachem a Svobodnými mohlo dojít k urovnání vztahů. Poslední kapkou pak bylo, že těsně předtím, než strana vyloučila muže, který stál čtrnáct let v jejím čele, opustili tři její poslanci ve vídeňském městském zastupitelstvu klub FPÖ a založili nové uskupení. Jednalo se vesměs o skalní stoupence Heinze-Christiana Stracheho, a tak se okamžitě objevily spekulace, že je za tím ve skutečnosti někdejší předseda. Není tak vyloučeno, že na podzim příštího roku půjde nové uskupení do voleb se Strachem jako lídrem, který tak může připravit FPÖ o důležité hlasy.

Konec spolupráce s Jednotným Ruskem

Podobně bouřlivě mimochodem před lety skončil vztah strany s jejím tehdejším dlouholetým předsedou, Jörgem Haiderem. Když populistický politik v roce 2005 přestal považovat Svobodné za perspektivní, opustil spolu s téměř všemi funkcionáři jejich řady a založil nové uskupení. Jeho původní FPÖ pak zůstaly akorát mnohamilionové dluhy v důsledku Haiderových drahých politických kampaní. Nové Haiderovo uskupení Spojenectví pro budoucnost Rakouska (BZÖ) existovalo ještě několik let souběžně vedle Svobodných, přičemž ve volbách v roce 2008 dokázalo získat přes deset procent hlasů. Avšak poté, co se Haider zabil v říjnu 2008 při dopravní nehodě a strana tím přišla o svého hlavního tahouna, začaly její preference klesat a voliči se znovu vrátili k FPÖ.

Není vyloučeno, že rozchod rakouských Svobodných s Heinzem-Christianem Strachem, povede i ke změně některých jejich politických postojů. Na spadnutí je tak například ukončení politického partnerství FPÖ s ruskou vládní stranou Jednotné Rusko. Pětiletá smlouva o spolupráci, kterou Strache podepsal v Moskvě v roce 2016, byla považována za součást snah nejsilnějšího politického uskupení v Rusku vytvořit si síť spřízněných stran v členských zemích Evropské unie. Současná stranická dvojka FPÖ, bývalý ministr vnitra Herbert Kickl, ovšem považuje dohodu s Jednotným Ruskem za „mrtvý papír“. Podobně mají podle všeho skončit i těsné vazby na srbskou Radikální stranu nebo na politické hnutí bosenskosrbského politika Milorada Dodika.