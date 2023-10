Nespokojenost obyvatel s ilegální migrací roste, lidé ale nemohou stát na hranicích za plotem, říká bavorský politik

Lidovky.cz: Kvůli pokračující ilegální migraci zavedla německá vláda nedávno kontroly na hranicích s Polskem a Českem. Bavorští politici to původně odmítali. Hrálo téma ilegální migrace a hraničních kontrol nějakou roli při nedávných zemských volbách?

Všichni občané kladou silný důraz na bezpečnost, což je také důležité při každých volbách. Nenabyl jsem ale dojmu, že by konkrétně mezi lidmi teď byla nějaká velká touha po uzavření hranic. Dokonce si myslím, že většina obyvatel je natolik realistická, že ví, že „zelenou hranici“, jak ji máme prakticky na všechny světové strany, nelze stoprocentně uzavřít. Řešením nemůže být situace, kdy se tisíce lidí budou shromažďovat na hranici, u nějakého plotu, který jim má bránit v další cestě. Spíš myslím, že občané očekávají opatření, která ve střednědobém horizontu sníží celkovou atraktivitu Německa jako cílové destinace.

Jde jednak o dávky vyplacené běžencům, stejně ale také o otázku repatriace v nejširším slova smyslu. V Německu máme situaci, že mnoho odmítnutých žadatelů o azyl se do svých zemí nevrací, jejich mateřské země je odmítnou přijmout. Zejména to platí pro Afriku, protože tamní vlády dávají zcela otevřeně najevo, že jsou závislé na značných finančních tocích, které přicházejí z Německa i odjinud. V jejich zájmu je, aby zmíněné transfery pokračovaly a jejich občané zůstali u nás, proto se brání přijmout je zpět. Zcela na rovinu musíme zvážit, jak těmto finančním transferům zabránit, v situaci, kdy dnes můžete poslat peníze do celého světa prakticky z každého nádraží. Cílem musí být vyloučit čistě ekonomické uprchlíky, kteří k nám nepřišli kvůli pronásledování doma a aby získali mezinárodní ochranu, ale z jiných důvodů.

Lidovky.cz: Jaké jsou zkušenosti s podobnými kontrolami na hranicích s Rakouskem, které jsou v platnosti již několik let?

Kontroly jsou nastaveny tak, že nemají zastavit každého. Ano, kdo se ke kontrole přiblíží, musí zpomalit, dovolit policii nahlédnout. To samozřejmě může vést k zdržení dopravy. Ale není to tak, že by každý musel vytáhnout občanku a ukázat ji z okýnka a tím se tvořily dlouhé kolony.