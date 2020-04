Koronavirem se nakazilo 150 členů královského klanu Saúdů. Král a princ jsou v izolaci

Rijád Koronavirem je nakaženo až 150 členů saúdskoarabské královské rodiny. S odvoláním na zdroj blízký královskému paláci to napsal deník The New York Times (NYT). Ve skupině je i guvernér Rijádu a synovec krále Salmána princ Fajsal bin Bandar bin Abdalazíz Saúd, u nějž nákazu potvrdili dva lékaři.

Deník píše, že koronavirus do rozvětveného klanu zavlekli početní princové po návratu z cest do Evropy.

Čtyřiaosmdesátiletý král Salmán je podle zdroje NYT v izolaci u Džiddy a korunní princ Muhammad s několika ministry odjel do odlehlého místa na pobřeží Rudého moře. Údajný pokus o puč v saúdské královské rodině. Bratr a synovec krále čelí obvinění z velezrady Koronavirem je v Saúdské Arábii nakaženo přes 3200 lidí a více než 40 pacientů tam zemřelo. Království zavedlo ochranná opatření ještě před tím, než byl 2. března ohlášen první mrtvý. Uzavřelo poutníkům Mekku a Medínu a později vyhlásilo zákaz vycházení v Rijádu a dalších městech. „Dostalo se to (koronavirus) do královské rodiny, takže se z toho stalo naléhavé téma,“ sdělil odborník na poměry v saúdskoarabském královském klanu Kristian Coates Ulrichsen z Riceovy univerzity v Houstonu. Vláda připravuje občany na to, že to nejhorší ještě přijde - ministr zdravotnictví Taufík Rabíah řekl, že v příštích týdnech se počet případů bude zvyšovat. Minimálně jich podle něj bude 10 000, maximálně až 200 000. Nejohroženější skupinou v království jsou podle NYT zahraniční dělníci, kteří žijí v hustě zalidněných místech a dojíždějí do práce v přeplněných dopravních prostředcích.