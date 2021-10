V Africe se daří odhalit asi jen sedminu případů covidu, varuje WHO. Možnosti testování jsou omezené

Dodala, že OSN plánuje zvýšit počty testovaných v osmi afrických zemí. Nové testování má být založeno na podobném principu, který se v Africe používal například v případě epidemií neštovic či eboly a při níž se testují lidé žijící v okruhu sta metrů kolem nově odhaleného případu nákazy.



V Africe, která má na 1,3 miliardy obyvatel, se podle dosavadních údajů Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ACDCP) potvrdilo přes osm milionů případů nákazy covidem-19, z toho na 214 000 pacientů v souvislosti s touto nemocí zemřelo.

Moetiová ve čtvrtek také znovu vyzvala bohaté země, aby poslaly Africe neupotřebené vakcíny proti covidu-19, a to ještě letos a nečekaly na příští rok. V Africe je velmi nízká proočkovanost. Ani ne třetina afrických zemí má naočkováno více než 10 procent populace a v polovině zemí tohoto kontinentu dostalo vakcínu méně než dvě procenta obyvatel.

Pomozte chudým, žádá OSN

Organizace spojených národů v současné době za nejméně rozvinuté ekonomiky označuje hned 46 zemí. Drtivá většina z nich se nachází právě v Africe, kde jde o 33 států. Dalších devět je v Asii, tři v Tichomoří a jeden v Americe.



Ty podle OSN nyní čelí obrovským výzvám. Aby se v dohledné době podařilo v těchto zemích kupříkladu vymýtit chudobu, mělo by se průměrné tempo růstu hrubého domácího produktu v těchto ekonomikách pohybovat alespoň kolem devíti procent. Podle Organizace spojených národů to všech 46 ekonomik nezvládne bez podpory bohatých a rozvinutých států. Podpora by se měla pohybovat v řádu několika stovek miliard dolarů.

„Zaostalé státy potřebují podporu mezinárodních společenství k jejich budoucímu rozvoji. Díky tomu budou mít možnost čelit starým i novým výzvám, jako je třeba probíhající změna klimatu nebo případné další pandemie,“ okomentovala situaci generální tajemnice Konference OSN o obchodu a rozvoji Rebeca Grynspan.