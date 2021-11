Nová super varianta viru na obzoru? Experti se obávají mutací z africké Botswany

Varianta z Botswany dostala název B.1.1.529. Virolog Tom Peacock působící na Imperial College v Londýně o ní mluví jako o možném důvodu „opravdových obav“.

Kvůli svým až dvaatřiceti mutacím na spike proteinu by totiž mohla snáze obejít imunitní systém člověka a následně i nakazit více lidí. Právě na tvorbu protilátek proti spike proteinu covidu se zaměřují současné vakcíny.

„Tato varianta by se měla opravdu pečlivě sledovat vzhledem ke svému děsivému spike profilu. Export do Asie naznačuje, že by mohla být rozšířenější, než ukazuje sekvenování (vzorků) samotné,“ uvedl lékař.

Naději však vidí v dosavadním počtu případů, které má tato varianta na svědomí. Celkem jich je pouhých deset a může se tak stát, že varianta nebude představovat větší nebezpečí. „Doufám, že je to tento případ,“ dodal.

„Nicméně dosud neznáme klíčovou informaci, a to je infekčnost viru, která zřejmě primárně stála za šířením varianty delta,“ upozorňuje pak profesor mikrobiologie na Cambridgeské univerzitě Ravi Gupta. „Schopnost obejít imunitní systém je jen jedním aspektem možného budoucího vývoje,“ dodává.

Zatím deset potvrzených případů

První případ nové varianty se v Botswaně objevil 11. listopadu, v JAR pak o tři dny později, a to v oblasti, kde se v poslední době začaly znovu zvyšovat počty nově nakažených. Stejného dne se pak B.1.1.529 vyskytla i v Hongkongu, kde po návratu z jihu Afriky pozitivně otestovali šestatřicetiletého cestovatele.

Ředitel Institutu genetiky na londýnské univerzitě UCL Francois Balloux si všímá „nezvyklé konstelace“ mutací této varianty. Podle něj to naznačuje, že se vyvinula v těle člověka s narušenou imunitou, „možná u neléčeného pacienta s HIV nebo AIDS“.

„Může být přítomna i v dalších částech Afriky. Prozatím by se měla pečlivě monitorovat a analyzovat, ale není důvod se příliš znepokojovat, pokud se v blízké budoucnosti nebude zvyšovat její frekvence výskytu,“ řekl pro list The Independent.