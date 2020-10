Koronavirus způsobuje poruchy mozku podobné zestárnutí až o 10 let, tvrdí nová studie na 85 000 lidech

Většina pacientů dlouhou dobu po vyléčení z covidu nahlásila takzvanou mozkovou mlhu (brain fog). Mozková mlha je souhrnný název pro poruchy jako ztráta soustředění, paměti, nejasnost myšlenek, bolesti hlavy a podobně. Tyto symptomy však mohou být podle vědců projevem vážnějších mozkových dysfunkcí, uvádí britský deník The Times.

Studie zahrnovala téměř 85 000 lidí, kteří se vyléčili z nákazy. Vědci u většiny z nich zaznamenali podobné symptomy, které naznačují změny fungování mozku. Dále zjistili, že úměrně tomu, jak byl průběh nemoci intenzivní, byly i mozkové poruchy vážnější.



#Cognitive deficits following #COVID19



Huge study (n = 84.000) finds that individuals who recovered from suspected or confirmed #COVID19 perform worse on cognitive tests in multiple domainshttps://t.co/bw1vViel8W pic.twitter.com/XDEfvYNoVR