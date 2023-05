Šestadvacetiletý architekt Joshua Lengley vstal včera před pátou, aby si otestoval výhled na královské procesí: „Líbí se mi mít královskou rodinu. Jsou jiné – jako třeba švédská a dánská –, ale jakmile zmizí anglický král, náš velkolepý styl ceremoniální monarchie zmizí s ním. Byla by to strašná škoda. Kromě toho, že je to nádherné, nám to vynáší peníze.“

Zjevení v aleji

Pár opilců, náhodných milenců a fanatických roajalistů, kteří kempovali v aleji vedoucí od Buckinghamského paláce, zahlédli ve středu v časných ranních hodinách zjevení – generálku procesí v šarlatových, zlatem obšitých uniformách a prázdný kočár. A tisíce vojáků měsíce vylaďovaných jak švýcarské hodinky – pomocí metronomu, kilometrovníku a palácových klacíků, které měří přesné rozestupy od dob královny Viktorie.