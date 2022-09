Premiérka, 96 salv a nakonec projev. Král Karel III. se vrátil do Londýna

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nový panovník by měl vystoupit se svým projevem v 19:00 SELČ.

Ze Skotska odjel v doprovodu manželky Camilly po poledni SELČ, oba byli oblečeni v černém. Po příjezdu do Londýna zamířil do Buckinghamského paláce. Setká se s premiérkou Liz Trussovou, kterou Alžběta II. do funkce jmenovala teprve v úterý. Čeká ho mimo jiné jednání o detailech pohřbu královny.

Státní smutek v Británii bude trvat zhruba deset dní a pohřeb by se měl konat do 18. září, uvedla televize Sky News. Některá média uvádějí 19. září.

V nadcházejících dnech Karel III. podle tradice podnikne cestu do všech čtyř částí Británie, tedy Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska.

Vlajky na sídlech královské rodiny a všech vládních budovách visí na půl žerdi, s výjimkou královské standarty, která se nikdy nesvěšuje. V poledne londýnského času (13:00 SELČ) se na hodinu rozezněly zvony po celé zemi. O hodinu později v Hyde parku a na dalších místech začali pálit salvy na počest královny – celkem 96, jednu za každý rok života zesnulé panovnice, píše Sky News.

Během státnických povinností bude Karlovi stát po boku jeho manželka Camilla. V souladu s přáním zesnulé královny bude spolu s ním korunována jako královna manželka.

Princ Charles se coby následník trůnu automaticky stal panovníkem po úmrtí Alžběty II., tedy ve čtvrtek. Oficiálně ale bude novým králem prohlášen až v sobotu. Takzvaná Accession Council pověřená tímto úkonem, se obvykle schází do 24 hodin po úmrtí panovníka. Kvůli pozdnímu oznámení královniny smrti ale nebyl dostatečný čas, aby se v pátek rada sešla.

Během potvrzovacího ceremoniálu budou vlajky na jednu hodinu vytaženy a poté se opět vrátí do smuteční polohy. Termín slavnostní korunovace zatím nebyl oznámen.

Královská rodina v noci nechala aktualizovat své internetové stránky a Karel III. na nich již figuruje jako panovník.

Na stránkách je zřízena online kondolenční kniha, do které může veřejnost psát vzkazy. Část z nich bude předána královské rodině, uvedla stanice BBC.