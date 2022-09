VIDEO: To je krám. Karel III. si při podpisu spletl datum, pak mu vyteklo pero

Krátce po příjezdu do královské rezidence v Severním Irsku dostal král Karel III. pero, aby se podepsal do návštěvní knihy. Pero naneštěstí ale vyteklo.

Kamery na hradě zachytily, jak se král rozčiluje a obrací ke své manželce Camille a říká: „Bože, tohle nesnáším.“

Královna choť ho rychle upozornila, že inkoust z pera vytekl i na knihu. „Podívejte, teče to všude,“ řekla. Král Karel III. si otřel umazané prsty do kapesníku. „Tuhle hrůzu nezvládnu. S těmihle krámy je to pokaždé,“ prohlásil Karel III.

Situaci s perem předcházel dotaz na datum. Po odpovědi nový král konstatoval, že do listiny zapsal datum špatné.

Při sobotním podepisování listin v londýnském Svatojakubském paláci králi překážel tácek s pery a posunky se snažil naznačit, ať ho dají pryč ze stolu, než spadne. Dokonce se při tom pousmál.

Králova podpora strmě vzrůstá

Dokud byl nový král pouze následníkem trůnu, pravidelně se domnívala jen asi třetina lidí, že by byl dobrým panovníkem. Po smrti jeho matky Alžběty II. ale podpora veřejnosti strmě vzrostla a za dobrého panovníka nového krále nyní považuje 63 procent oslovených. Ukázal to nový průzkum společnosti YouGov.

Od března vzrostla podpora pro nejstaršího syna zesnulé královny o 24 procentních bodů. Těch, kteří se domnívali, že tehdejší princ Charles bude v roli panovníka odvádět špatnou práci, bylo před půl rokem 31 procent, nyní je to 15 procent.

Strmý růst popularity krále Karla podle sociologů souvisí s tím, jak se panovník prezentoval v prvních dnech po smrti královny. Podpora Britů pro monarchii jako takovou se ale nezměnila, podporuje ji nyní 62 procent dotázaných, proti je jich 21 procent.