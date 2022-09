Británie držela minutu ticha za královnu, na pohřeb se chystají stovky státníků

Celá Británie držela minutu ticha za zesnulou královnu Alžbětu II. Veřejnost má už jen několik hodin šanci přijít do Westminsterského sálu britského parlamentu. Na pondělní pohřeb se z celého světa do Londýna sjíždí na 500 hostů z více než 200 zemí. Londýnský dopravní podnik se připravuje, že na pondělní státní pohřeb do britské metropole přijede zhruba milion lidí. Český premiér Petr Fiala dorazil do Londýna krátce před 15:00.