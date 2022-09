Alžbětu II. pohřbí v pondělí 19. září. Ten den bude v Británii svátek

Rakev s tělem v neděli zamíří do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály. Smutečního průvodu se zúčastní i král Karel III. s manželkou. Teprve poté bude rakev v úterý letecky přepravena do Londýna, kam se v sobotu vrátil nový britský král Karel III.

V Buckinghamském paláci, který nyní bude jeho sídlem, poskytl svou první audienci, když přijal premiérku Liz Trussovou. V paláci potom natočil projev, který večer vysílaly britské stanice.

Při příjezdu k Buckinghamskému král vystoupil z vozu a potřásl si rukou s desítkami lidí, přijal jejich vyjádření soustrasti, a prohlédl si množství květin, které Britové k paláci položili na počest zesnulé panovnice. Davy shromážděné před palácem Karla III. hlasitě zdravily a někteří lidé zpívali hymnu Bože ochraňuj krále, uvedla agentura Reuters. Lidé se před Buckinghamským palácem začali scházet už ve čtvrtek odpoledne, ještě před oficiálním oznámením o skonu panovnice.

„Když jsme dnes odpoledne přijeli, bylo to velice dojemné, všichni ti lidé, kteří přišli vyjádřit soustrast... a ty květiny,“ řekl král premiérce Trussové, která odpoledne dorazila na audienci u nového panovníka. Šéfka vlády, která měla na sobě smuteční černé šaty, pobyla v paláci asi půl hodiny. Kamery zachytily i velmi osobní okamžik, když král premiérce přiznal, že úmrtí královny „bylo chvílí, které se vždy obával“. „Vím, že spousta lidí to měla podobně,“ řekl.

Premiérka po audienci odjela do katedrály svatého Pavla, kde tamní děkan Andrew Tremlett odsloužil smuteční mši. Trussová vystoupila se čtením z Bible a vybrala pasáž z novozákonního Listu Římanům. V katedrále také poprvé oficiálně zazněla nová podoba hymny, v níž slova „Bože ochraňuj královnu“ nahradilo znění „Bože ochraňuj krále“. Naposledy se takto zpívala v roce 1952, kdy zemřel král Jiří VI.