Lidé čekají na rozloučení s Alžbětou II., fronta k rakvi má čtyři kilometry

O aktuální délce fronty vláda informuje na Twitteru. Podle údajů z časného rána zástup lidí dosahoval zhruba k mostu Blackfriars Bridge, a byl tedy dlouhý asi dva kilometry. Nyní už se fronta opět prodlužuje a sahá k mostu London Bridge a pohybuje se vpřed rychlostí asi 800 metrů za hodinu, napsal na svém serveru list The Telegraph.

Královnina rakev je vystavena ve Westminsterském sále a leží na ní věnec z bílých květin, například růží a jiřin, ale také z větviček jehličnanů ze zahrad skotského zámku Balmoral, kde královna 8. září zemřela.

Lidé, kteří se královně ve čtvrtek poklonili, popsali, že šlo o emotivní zážitek. „Přišli jsme poděkovat za její péči o naše ozbrojené síly. V sále, kde královna leží, je ticho. Před rakví jsem strnula. V tu chvíli to na mě dolehlo,“ popsala Londýňanka Lena, jejíž syn slouží v britském námořnictvu.

„Jakmile stojíte na těch schodech, tak to je síla, úplně vás to přimrazí. A pak, když na vás ta chvíle dolehne, tak vás to přemůže,“ popsala v ranním vysílání stanice BBC okamžiky po vstupu do Westminsterského sálu další z žen, které vycházely z parlamentu.

„Dokud tam člověk nedojde, tak tomu úplně nevěří... Bylo to velmi intenzivní, zdrcující a očistné,“ řekla listu The Telegraph 62letá Bose Panamaová, která strávila ve frontě celou noc. „Mám ale pocit, že mých 30 hodin bledne a vypadá dost nepodstatně ve srovnání s těmi 70 lety,“ dodala s odkazem na sedm desítek let, které Alžběta II. vládla Británii.

„Udělal jsem to, abych té dámě vzdal hold,“ řekl agentuře Reuters dvacetiletý Thomas Hughes, který ve frontě k parlamentu strávil čtrnáct hodin.

Živý přenos z Westminsterského sálu lze sledovat prostřednictvím videostreamu. V noci byla na záběrech vidět i situace, kdy zkolaboval jeden ze členů stráže, která rakev nepřetržitě hlídá a střídá se každých 20 minut.

„Škála tváří, které hodiny stály ve frontě, je široká. Jsou tu postarší veteráni, kteří mají hrdě připnuté své medaile. Jsou tu mladí i staří. Někteří se klaní, jiní mají v očích slzy,“ napsal reportér BBC Nick Eardley.

Podle britských médií se očekává, že král Karel III., který ve středu společně s rodinou doprovodil královninu rakev na cestě z Buckinghamského paláce, bude mít ve čtvrtek „soukromý den reflexe“. Ve středu se odebral do svého sídla Highgrove House, kde ho ve čtvrtek nečekají veřejné povinnosti.

Princ a princezna z Walesu, čili William a jeho manželka Catherine, ve čtvrtek zamíří na panství Sandringham, kde si prohlédnou vzkazy, které tam lidé královně i jejím pozůstalým zanechali. Králova sestra princezna Anna navštíví Skotsko, kde se setká se zástupci organizací, jejichž byla královna patronkou.

Čtvrtek by měl být o něco klidnější než předchozí dny, během nichž se odehrála řada slavnostních událostí doprovázejících úmrtí královny. Veřejnost má možnost osobně se rozloučit s panovnicí do pondělního časného rána.

Pohřeb bude v pondělí 19. září ve Westminsterském opatství, vojenské jednotky ve čtvrtek před rozbřeskem znovu nacvičovaly choreografii pohřebního průvodu v ulicích Londýna.