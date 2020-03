Kritici obviňují Kreml z manipulace počtu nakažených. Výskyt je nízký díky včasným opatřením, tvrdí Putin

Moskva Zatímco v Česku přesáhl počet nakažených koronavirem tisícovku a v sousedním Německu se jejich počet blíží ke 22 tisícům, Rusko hlásí pouhé tři stovky nakažených. Nápadně nízké číslo připisuje ruská vláda včasným opatřením. Její kritici ale tvrdí, že reálný počet nakažených je mnohem vyšší.

K sobotnímu večeru bylo v Rusku hlášeno 306 případů nákazy koronavirem. V poměru k celkové populaci, která činí 146 milionů obyvatel, je toto číslo nezvykle nízké. Pro srovnání, v miniaturním Lucembursku bylo ve stejném čase nakažených již 670, tedy více než dvojnásobek.



Prezident Putin tento týden prohlásil, že se v zemi podařilo zastavit masové šíření infekce a že situace je pod kontrolou díky brzkým opatřením. Rusko totiž již na konci ledna uzavřelo svou dlouhou hranici s Čínou a také začalo intenzivně testovat na koronavirus.

Právě vysoký počet uskutečněných testů je na Rusku pozoruhodný. Podle oficiálních stránek ruského Ministerstva zdravotnictví bylo na koronavirus testováno již přes 163 tisíc lidí. Nákaza se ale prokázala u velmi nízkého procenta z nich.

To by mohlo být způsobeno nízkou citlivostí testů, což potvrzuje i zjištění ruského lékařského webu PCR News. Ten píše, že test, vyráběný v laboratoři v Novosibirsku, zachytí virus pouze pokud se ho v mililitru vzorku nachází 100 tisíc kopií. To je mnohem více než například americké testy, které vir identifikují už při 6300 exemplářích v mililitru, všímá si zpravodajský server CNN.

V ruském veřejném prostoru se ozývá mnoho hlasů, které tvrdí, že vláda nezveřejňuje skutečná čísla. „Jsem si naprosto jistá, že je více nakažených koronavirem, než tvrdí autority,” řekla lékařka Anastasia Vasiljeva, předsedkyně odborové organizace Aliance lékařů, ve videu zveřejněném ve čtvrtek.

Vasiljeva, která spolupracuje s opozičním aktivistou Alexejem Navalným, tvrdí, že ruské autority případy koronaviru označují jako pneumonii, tedy zápal plic, a tím snižují statistiku nakažených koronavirem.

K této domněnce přispívají i data ze statistického úřadu Rosstat, který uvedl, že v lednu narostl počet případů pneumonie o 37 %. Ministerstvo zdravotnictví následně vydalo svou vlastní statistiku, která tvrdí, že počet naopak klesl o 8 %.

Obvinění lékařky Ministerstvo zdravotnictví popřelo. Ruské vlády se zastala i zástupkyně WHO v Rusku, Melita Vujnovič. Podle ní Rusko začalo nákazu řešit včas a dodrželo přitom všechna doporučení Světové zdravotnické organizace. „To ale neznamená, že neuvidíme v blízké době nárůst případů, tak jako tomu bylo v jiných zemích” uvedla expertka pro CNN.

Koronavirus by mohl zasáhnout i do ruské politiky. V dubnu se má totiž uskutečnit „všelidové hlasování” o úpravě ústavy, která by umožnila Putinovi zůstat prezidentem do roku 2036. Kreml doposud hlasování odmítal posunout. Minulou středu ale prezident Putin uvedl, že hlasování bude možná odloženo a nevyloučil online hlasování z domova.