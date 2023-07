Doprava na Krymském mostě po dvou dnech opět stojí, úřady neuvedly důvod

Most minulé pondělí už podruhé od začátku ruské invaze na Ukrajinu před 17 měsíci poškodily exploze. Moskva pondělní incident označila za útok ze strany Ukrajiny, Kyjev se k tomu oficiálně nevyjádřil.

Doprava na Krymském mostě ustala zhruba na hodinu a poté na deset minut i v sobotu, ruské úřady ale tento krok nijak nezdůvodnily. Moskva následně oznámila, že útok dronu na poloostrově zasáhl sklad munice.

Zelenskyj v pátečním projevu k bezpečnostnímu fóru v americkém Aspenu uvedl, že most přináší válku a musí proto být vyřazen z provozu.

„Krymský most, to není jen logistická trasa, je to trasa používaná k zásobování války municí, a to se děje denně,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož bylo „nepřátelské zařízení“ postaveno v rozporu s mezinárodními zákony a všemi platnými normami. „Takže je to pro nás pochopitelně terč. A terč, který přináší válku, nikoli mír, musí být neutralizován,“ podotkl také.