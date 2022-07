Kryptokrálovnu Ružu už loví i FBI. Jak fungoval podvod, kterým z lidí vymámila až půl miliardy?

Necelý měsíc poté, co byla Němka s bulharskými kořeny Ruža Ignatovová přidána na seznam Europolu pro nejhledanější osoby v Evropě, je podnikatelka také hlavním terčem amerických vyšetřovatelů. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ji čerstvě přidal na svou seznam hledaných osob „Ten Most Wanted Fugitives“. „Za informace, které povedou k jejímu dopadení, nabízí FBI odměnu až 100 tisíc amerických dolarů (v přepočtu 2,38 milionu korun),“ řekl Michael Driscoll, zástupce vrchního ředitele FBI v New Yorku.