Kuba poslala na boj s koronavirem do Itálie 52 doktorů a sester. Kolumbie hlásí první mrtvé

Bogotá/Quito/Havana Kolumbie oznámila první úmrtí na infekci koronavirem. V Ekvádoru rezignovala ministryně zdravotnictví Catalina Andramunoňová a jen několik hodin poté, co úřady uvedly, že bilance nakažených překročila 500 případů. Salvador s Guatemalou v sobotu vyhlásily zákaz vycházení, od kterého si slibují zastavení infekce. Kuba podle agentury Reuters ohlásila, že vyslala do koronavirem těžce postižené Itálie lékaře a sestry, aby zde s infekcí bojovali.

Komunistická Kuba, která patří k chudým státům, ale je známá svou politikou vysílání zdravotníků do zahraničí na výpomoc, poskytla Itálii na boj s koronavirem 52 doktorů a sester. Za poslední dny je to šestý zdravotnický sbor poskytnutý do tažení proti infekci. Havana nyní podle Reuters zdravotníky poskytla také Venezuele, Nikarague, Jamajce, Surinamu a Grenadě.



Kolumbijské ministerstvo zdravotnictví v sobotu místního času (v noci na neděli SEČ) oznámilo, že v zemi zemřel první pacient infikovaný koronavirem. Obětí byl 58letý muž, který pracoval jako taxikář v pobřežním městě Cartagena na severu země. Kolumbie doposud eviduje 210 případů nemoci COVID-19, kterou koronaviru způsobuje.

Ekvádor v sobotu oznámil, že se dosud v zemi nakazilo 532 lidí, z nichž sedm zemřelo. Jen několik hodin poté dala svou funkci k dispozici ministryně zdravotnictví Andramunoňová. Její funkci převzal lékař Juan Carlos Zevallos. V úřadu skončil také ministr práce Andrés Madero.

Andramunoňová v posledních dnech čelila tlaku kvůli nedostatku ochranných prostředků pro zdravotníky a také kritice za nedostatečné prosazování preventivních pravidel, neboť řada lidí nerespektuje omezení pohybu.

V pondělí ekvádorská vláda v zemi vyhlásila stav nouze, uzavřela na dva týdny hranice, zakázala cestovatelům vstup do země a jako preventivní opatření proti šíření nákazy vyhlásila noční zákaz vycházení a omezila pohyb obyvatel.

Salvadorský prezident Nayib Bukele nařídil, že karanténa potrvá 30 dní. Opatření označil za obtěžující, ale nezbytné. Během zákazu vycházení jsou povoleny cesty na nákup, které může vykonat jen jeden z členů domácnosti. Tato země dosud eviduje tři nakažené.

Guatemalský prezident Alejandro Giammattei omezil zákaz vycházení na osm dní. Omezení, které platí od noeděle, lidem nařizuje zůstat doma vždy od 16:00 do 4:00 následujícího v neděli. „Není jednoduché rozhodovat a není jednoduché cítit na svých bedrech odpovědnost za 18 milionů (obyvatel),“ řekl Giammattei. Guatemala zaznamenala 17 případů nemoci včetně jednoho mrtvého.

S koronavirem se potýkají i další středoamerické země. Doposud evidují Honduras 26 infekcí, Nikaragua dva nakažené, Panama 245 případů a Kostarika 117 případů.