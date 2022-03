‚Žijeme v metru. Doma se jen vysprchujeme a nabijeme power banky.‘ Stateční Kyjevané líčí svůj život

Z Kyjeva, ukrajinské „matky ruských měst“, je frontová linie. Dosud není zcela obklíčen, podle některých západních médií to ale hrozí. Čelí masivnímu ostřelování a již na počátku invaze ojedinělé ruské jednotky pronikly až do čtvrti Oboloň na severním okraji města – byly však zneškodněny ukrajinskými obránci. Někteří obyvatelé města utekli na venkov, jenž dosud nebyl terčem ruské palby. Většina Kyjevanů však zůstala ve městě odhodlána bránit se třeba i svépomocí, bude-li to třeba.