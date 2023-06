Labutím usekli hlavy, do kachen střílejí. V Británii přibývá útoků na ptáky

Policie v Anglii a Walesu během tří let zaznamenala 59procentní nárůst útoků na vodní ptactvo. Mezi oběťmi je i devět labutí, kterým někdo uřízl hlavu. Napsal o tom list The Guardian, podle kterého se jedná o nejrůznější trestné činy, od střelby zábavní pyrotechnikou a vzduchovkami do kachních jezírek až po škrcení a stínání hlav.