Lavrov ke slovům Pavla o Číně: Je to výrok, který nemá nic společného s působením normálního politika

„Je to výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele,“ řekl Lavrov, jenž nyní řídí zasedání RB OSN díky rotačnímu předsednictví, které tento měsíc připadlo Rusku.

Lavrov také uvedl, že šéf unijní diplomacie Josep Borrell se nedávno nechal slyšet, že Evropská unie bude rozvíjet vztahy s jinými státy v závislosti na jejich postoji k Rusku a Číně. „Je to indikátor současné mentality v evropské diplomacii,“ prohlásil šéf ruské diplomacie.

Český ministr zahraničí označil Lavrova za klauna. „Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta Petra Pavla jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál,“ uvedl Lipavský na twitteru na adresu země, která před více než rokem rozpoutala válku na Ukrajině.

Pavel v úterý zveřejněném rozhovoru pro Politico řekl, že mír na Ukrajině v tuto chvíli není v zájmu Číny, protože válka Pekingu umožňuje nutit Rusko k ústupkům. „Nemyslím si, že by Čína měla skutečný zájem válku v krátké době ukončit,“ citoval server českého prezidenta. „Myslím si, že je v zájmu Číny prodlužovat status quo, protože může tlačit Rusko k různým ústupkům,“ řekl Pavel.

Rusku tento měsíc připadlo předsednictví v patnáctičlenné Radě bezpečnosti OSN, což vyvolává kritiku zejména ze strany Kyjeva vzhledem k tomu, že Moskva už přes rok vede invazi na Ukrajine. Pozice Pekingu ve vztahu k válce budí dlouhodobě na Západě obavy.

Čína s Ruskem udržuje čilé diplomatické vztahy i poté, co ruské jednotky loni v únoru zaútočily na Ukrajinu. Čína se ve veřejných prohlášeních k ruské invazi na Ukrajinu sice staví spíše na ruskou stranu, k přímé vojenské či finanční podpoře zatím ale nesáhla, přestože Moskva ji vykresluje jako svého spojence. Čínský prezident Si Ťin-pching se od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dvakrát.

Súdán má právo využít žoldnéřů, míní Lavrov

Súdán, v němž zuří boje mezi znepřátelenými frakcemi, má právo využít služeb soukromé ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, sdělil v úterý novinářům Lavrov.

Rusko aktuálně Radě bezpečnosti předsedá a Lavrov tak vede její úterní jednání v New Yorku. Ruský ministr zároveň podle Reuters na tiskové konferenci kritizoval Západ za to, že podle něj přivedl jednání o vývozu ukrajinského obilí do mrtvého bodu.

Lavrov prohlásil, že nevidí důvod, proč by Súdán nevyužil služeb Wagnerovy skupiny. Zdůraznil přitom, že tato organizace je soukromá. Její zakladatel Jevgenij Prigožin je ale znám svými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina a členové skupiny se spolu s ruskou armádou podílejí na ruské invazi na Ukrajině.

Situaci v Súdánu označil Lavrov za tragédii. Prohlásil také, že o rozdělení této africké země jde dlouhodobě Spojeným státům.

Wagnerova skupina podle dřívější zprávy stanice CNN dodala súdánským polovojenským Jednotkám rychlé podpory (RSF) rakety a další vybavení pro boj se súdánskou armádou. Boje v Súdánu, které se rozhořely 15. dubna, si podle zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádaly nejméně 459 mrtvých a 4072 zraněných.

Ruský ministr zahraničí v New Yorku rovněž kritizoval plnění dohody, která má umožnit vývoz obilí ze zablokovaných ukrajinských přístavů. Dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem loni v létě pomohly dojednat OSN a Turecko.

Smlouva byla od té doby několikrát prodloužena, naposledy do 18. května. Moskva opakovaně pohrozila, že na další prodloužení nepřistoupí, pokud nenastane pokrok při plnění ruských požadavků na odstranění překážek ve vývozu ruské zemědělské produkce a hnojiv. Lavrov uvedl, že v tomto ohledu ale nebyly „prakticky žádné výsledky“, a obvinil Západ, že ujednání přivedl do „mrtvého bodu“.