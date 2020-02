Lékař z Wu-chanu varoval v prosinci kolegy před koronavirem. Úřady ho donutily mlčet

Peking/Praha Číňané se zpočátku snažili zadržet zprávy o novém koronaviru. Naznačuje to svědectví lékaře z Wu-chanu, který na ohnisko nákazy upozorňoval koncem prosince. Poté za ním přišli policisté a musel podepsat dokument, že se šířením zvěstí přestane. Doktor je nyní sám nemocný. Čínské úřady dále varují veřejnost před zveřejňováním neoficiálních informací o nemoci.

Lékař Li Wenliang pracující ve Wu-chanu před začátkem nového roku rozpoznal sedm případů, které mu připomínali virus SARS vedoucí roku 2003 ke globální epidemii. Infikovaní putovali do karantény. Li Wenliang přes chat skrze sociální síť WeChat varoval ostatní lékaře a doporučil jim, aby při ošetřování pacientů používali ochranný oděv.



„Chtěl jsem jen připomenout svým vysokoškolským spolužákům, aby byli opatrní,“ citovala slova lékaře CNN. V té době si myslel, že se pacienti nakazili virem SARS. Až později zjistil, že virus je ve skutečnosti jiným typem koronaviru.

To už se jeho varování začalo šířit po internetu. „Když jsem to viděl, uvědomil jsem si, že je to mimo mou kontrolu a mohl bych být potrestán,“ řekl Li Wenliang. Téhož dne vydala zdravotnická komise ve Wu-chanu nouzové oznámení, v němž informovala nemocnice ve městě o tom, že řada pacientů nakupující na s mořskými plody měla „neznámou pneumonii“ (zápal plic - pozn. red. ).



Oznámení přišlo zároveň s upozorněním, že organizace ani jednotlivci nesmí zveřejňovat informace o léčbě bez povolení. Další den, 31. prosince, úředníci ve Wu-chanu oznámily, že město je ohniskem infekce a upozornily na to Světovou zdravotnickou organizaci.

Začátkem nového roku lékaře Li Wenlianga navštívili policisté z úřadu Veřejné bezpečnosti a řekli mu, aby podepsal dokument v němž byl obviněn z „nepravdivých komentářů“, které „vážně narušily společenský řád“.

„Vážně vás upozorňujeme: Pokud budete stále tvrdohlavý a s takovou drzostí budete pokračovat v této nezákonné činnosti, půjdete před soud – rozumíte?“, informoval zpravodajský server BBC o tom, co bylo součástí dokumentu. S tím, že se stejným problémem Číňané vyšetřovali celkem osm lidí. Li Wenliag souhlas podepsal.

Podle BBC první lednové týdny úředníci ve Wu-chanu trvali na tom, že virus mohou chytiti pouze ti, kteří přišli do styku s infikovanými zvířaty. Nevydali žádné pokyny k ochraně lékařů. Li Wenliang tak stejně jako mnoho dalších doktorů léčil pacienty nakažené koronavirem 2019 nCoV bez potřebné ochrany několik dalších dní.

Prezident země Si Ťin-pching poprvé veřejnost o ohnisku nákazy informoval dvacátého ledna. O tři dny později úřady Wu-chan izolovaly, zhruba pět milionů lidí ale město opustilo již předtím. Starosta Wu-chanu později podle CNN připustila, že její vláda neinformovala obyvatele včas.

Lékař Li Wenliang koncem ledna zveřejnil kopii dokumentu, který musel podepsat, na sociální síti Weibo a vysvětlil, co se stalo. „Zajímalo by mě, proč (vládní) oficiální oznámení stále říkala, že nedošlo k přenosu viru z člověka na člověka a že nebyl nakažen žádný zdravotnický pracovník.“

Hrozba odnětí svobody

Úředníci se mu omluvili, ale už bylo pozdě. Li Wenliang totiž začal desátého ledna kašlat, o dva dny později byl hospitalizován v nemocnici, stejně tak jeho rodiče. Prvního února ho lékaři pozitivně otestovali na koronavirus 2019 nCoV.

Čínské úřady nadále hrozí odnětím svobody až na sedm let za sdílení neoficiálních zpráv o epidemii na sociálních sítích. Tresty podle The Sun zavedly, protože docházelo ke zveřejňování informací a obrázků, které odhalovaly skutečný stav v Číně.

V zemi roste tak nadále roste odpor proti státní cenzuře kolem nemoci a počáteční zpoždění v varování veřejnosti o smrtelném viru, konstatovala CNN.