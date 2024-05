Rakouské Zelené do eurovoleb povede mladá aktivistka. Je nezkušená a lže, zní

Ve svém emocionálním proslovu při spuštění horké fáze předvolební kampaně na vídeňském Karlově náměstí 7. května Schillingová řekla, že v dosavadní kampani neslyšela žádnou otázku častěji než tu, že je příliš mladá a nezkušená a čeho že chce jako žena v Evropském parlamentu dosáhnout.

Časté výtky kvůli politické nezkušenosti odmítla: „Dostávali jsme v Rakousku každý týden do ulic desetitisíce lidí demonstrující za ochranu klimatu,“ zdůraznila.

Na ulici se podle ní dělá politika stejně jako v hospodě, u oběda s rodinou nebo v parlamentech. „Měli bychom politiku pojímat mnohem šířeji,“ domnívá se mladá žena, která se do povědomí Rakušanů dostala mimo jiné jako organizátorka klimatických demonstrací Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) a proti výstavbě dálničního tunelu v oblasti Lobau u Vídně.

Schillingová má šanci přivést rakouské Zelené 9. června k dobrému výsledku, jímž by bylo alespoň obhájení dvou ze tří stávajících mandátů v Evropském parlamentu, domnívá se politolog Manuel Scharrer z Vídeňské univerzity. I on přitom odmítá, že by Schillingová byla vyloženě politicky nezkušená.

„Spíše jde o nezkušenost ve stranické politice. Dlouhá léta byla tváří klimatického a ekologického hnutí v Rakousku a tím už dosáhla určité míry známosti, takže příliš nezaostává za ostatními volebními lídry,“ řekl expert, který se za Rakousko podílel na vytvoření volební kalkulačky EU&I před nadcházejícími volbami.

Lhala o přátelích i politicích

Zatím ale podle Scharrera není jasné, jak se do výsledku Zelených promítne aféra z posledních dní. Obecně jde o to, že Schillingová ráda šíří nepravdy o svých přátelích, ale i o novinářích či politických souputnících. V jednom případě dokonce očernila partnera své kamarádky tvrzením, že přispěl domácím násilím k jejímu potratu, což nebyla pravda. Schillingová se musela písemně zavázat, že už tuto fámu nebude dále šířit. Několik dalších případů pomluv a obviňování ze strany Schillingové zdokumentoval deník Der Standard.

Rakouští Zelení vydali oficiální stanovisko, v němž tvrdí, že jejich lídryně se v prvním případě vyjadřovala „z obavy o jednu přítelkyni“ a že vzniklé situace lituje.

V Rakousku průzkumy předvídají jasné vítězství ve volbách do EP pravicově populistické Svobodné straně Rakouska (FPÖ), která by mohla posílit na šest křesel oproti třem vzešlých z voleb v roce 2019. Následovat by měli sociální demokraté (SPÖ), lidovci (ÖVP) kancléře Karla Nehammera a liberální NEOS. Zelení by se do EP měli dostat jako poslední z pěti rakouských stran, které mají prakticky jisté zastoupení v příštím Evropském parlamentu.

Pro Schillingovou je kromě boje proti klimatické změně zvláště důležitá obrana demokracie a právního státu v Evropě. „Protože nyní je ohrožují krajně pravicové strany, které chtějí zničit naši nynější svobodnou Evropu,“ sdělila politička, která si vytyčila za cíl získat „500 000 hlasů pro ochranu klimatu“.

Je jako čerstvý vítr a magnet pro média

Předseda Rakouské společnosti pro evropskou politiku (ÖGfE) Paul Schmidt vnímá Schillingovou jako osobnost, která „přináší čerstvý vítr a velkou mediální pozornost“. Část společnosti podle něj hledá „antipolitiky“ a příkladem je i Schillingová, která pochází z aktivistické sféry. Pro mnohé, zejména mladé lidi, představuje alternativu, domnívá se Schmidt.

„Otázka je, zda ti, co se ještě nenaučili řemeslo, mohou v případě zvolení zemi posunout k lepšímu, nebo se pohybují v prostředí, do kterého se nehodí a ve kterém se nemohou opravdu profilovat. To jsme viděli i v Evropském parlamentu, kam byli zvoleni aktivisté a novináři, ale nemají zkušenosti se zákonodárstvím, nemají zkušenosti s nalézáním kompromisů a s vyjednáváním a kteří pak z veřejnosti zcela zmizí a po jednom volebním období jsou pryč,“ upozornil Schmidt.

Obavy z toho, aby mladá lídryně zvládla ošemetný přechod z občanské společnosti do vysoké politiky, vyjadřují i samotní sympatizanti či voliči Zelených. „Já ji dokonce osobně znám z demonstrací. Vnímám ji pozitivně, ale vlastně mě zklamalo, že se stala součástí etablované politiky se Zelenými. Víc jí slušel ten radikální étos,“ řekla 25letá Bea, studentka posledního ročníku oboru mezikulturní komunikace na Vídeňské univerzitě.

Podle některých komentátorů naopak existuje šance, že na evropském politickém kolbišti Schillingová nasbírá zkušenosti, které využije k budoucí politické kariéře.

ČTK ale novopečená politička vzkázala, že tak dopředu neplánuje. „Chci nejdříve dosáhnout dobrého volebního výsledku pro Zelené a pro ochranu klimatu. Co přijde pak, se ukáže,“ odmítá nastínit své ambice.

Kandidátka se mezitím těší na spolupráci s kolegy z celé Evropy, včetně českých kolegů z Pirátské strany, kteří jsou součástí téže politické skupiny Zelení/Evropská svobodná aliance (EFA). „Vždyť Česká pirátská strana je jednou z nejúspěšnějších pirátských stran v celé Evropě a má své kořeny v hnutí budovaném zezdola. To už je první paralela s mým osobním životopisem,“ vyzdvihla Schillingová.