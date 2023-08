Francie je na nohou. Zpěvačka se otřela o oblíbenou píseň, reagují i politici

Píseň v originále nazvaná Les Lacs du Connemara vyznává lásku drsné přírodě irského venkova, tradičnímu životu, nahé Maureen a katolíkům. S Francií nemá text skladby nic společného kromě toho, že jej napsal francouzský autor Jacques Revaux a nazpíval známý šansoniér Sardou.

Přesto se táhlá melodie dodnes vyhrává ve francouzských obcích na svatbách a oslavách. Francouze tak nadzvedla odpověď zpěvačky Armanetové na dotaz, které tři písně by ji přiměly odejít z večírku. Úspěšná písničkářka odvětila „třikrát Connemarská jezera“.

„Je to píseň, která se mi opravdu hnusí. Je taková skautská, sektářská, její hudba je odpudivá. Je to pravicové, nic dobrého na tom není,“ pronesla devětatřicetiletá Francouzka v belgické televizi Tipik.

Matthys @poubellelounet2 Juliette Armanet dit à peu près les mots de Sardou mais en plus poli quand on a lui proposé Les lacs du Connemara "c'est quoi cette merde ?" https://t.co/QY5aYk0lmg oblíbit odpovědět

Reakcí se dočkala okamžitě. Lidé se jí třeba vysmáli, že zatímco ona kritizuje čtyřicet let starou píseň od téměř osmdesátiletého zpěváka, její skladby už za čtyřicet let nebude znát vůbec nikdo. Do debaty se přitom zapojili i francouzští politici. Předseda středopravicových Republikánů Éric Ciotti zpěvačce vzkázal, že Michel Sardou je prostě Francie.

„Idol mnoha generací, zpěvák se silným charakterem a sebevědomím. Velké sousto pro sluníčkáře!“ napsal na X (dříve pod názvem Twitter). Poslanec za krajně pravicovou stranu Reconquête (Znovudobytí) Gilbert Collard zase zpěvačku nepřímo nazval krávou, když navrhl, že by ji popsal slovem z názvu kritizované písně – conne. Vulgarita se používá v hovorové francouzštině pro hanlivé označení žen.

Armanetové se pak zastal poslanec za Zelené Aurélien Taché, který řekl, že sám pochází z dělnické třídy, v níž Sardoua nikdy neměli rádi. S kritikou písně je tak prý v naprostém souladu. „Navíc mám Juliette Armanetovou rád a ještě víc miluji svobodu projevu,“ dodal.

Média nicméně poukazují na to, že si písničkářka vybrala jednu z nejméně problematických písní, jež Sardou za svou dlouhou kariéru nazpíval. Connemarských jezer se prodalo víc než milion kopií, podotýká také list Le Figaro a pro Armanetovou i všechny ostatní sestavil pětici Sarduových skladeb, které jsou skutečně považovány za pravicové.

V minulosti totiž hudební idol Francouzů kritizovali například za píseň Le Temps des Colonies, protože v ní prý oslavuje kolonialismus. Sardou se bránil s tím, že jde o sarkasmus. U písně Les Villes de Solitude to zase schytal za slova o tom, že chce znásilňovat ženy, přinutit je k tomu, aby mě obdivovaly, vypít jejich slzy a zmizet v kouři. Naopak text písně Les Musulmanes (Muslimky) kritizuje povinné zahalování muslimských žen.

„Obviňují mě, že jsem reakcionář, protože otevírám pusu a říkám, co si myslím. Ale když říkají, že Sardou je pravicový, v podtextu často zní krajně pravicový. A to jsem nikdy nebyl. Spadl jsem do pasti, protože jsou mé texty často v první osobě. Lidé si pak myslí, že zpívám o tom, co si myslím,“ uvedl Sardou v roce 2020. Co si myslí o aktuální kauze, není známo.